Toile peinte par Jean-Michel Basquiat lors d’une de ses périodes artistiques qui a conduit à des œuvres très prisées par les collectionneurs, «Versus Medici» sera proposé aux enchères en mai lors de la soirée d’art contemporain de Sotheby’s. Il est estimé à entre 35 et 50 millions de dollars. Sotheby’s a clôturé sa dernière vente à Londres, le jeudi 25 mars, avec style. Le commissaire-priseur Oliver Baker a révélé qu’un tableau rare de Jean-Michel Basquiat, intitulé «Versus Medici», passera sous le marteau le 12 mai à New York. Cette annonce est d’autant plus importante que le tableau est resté dans la même collection privée depuis les années 1990, et n’a jamais été mis aux enchères.

Il a cependant figuré dans de nombreuses expositions depuis que l’artiste américain l’a peint en 1992, dont «Intuition» lors de la Biennale de Venise 2017 et, plus récemment, la rétrospective «Jean-Michel Basquiat: Made in Japan». Comme le note Sotheby’s, «’Versus Medici’ est l’un des défis visuels les plus puissants de Basquiat pour l’establishment artistique occidental. Il a été réalisé peu de temps après son premier voyage transformateur en Italie alors que le peintre n’avait que 22 ans.

Cette période de l’œuvre de Basquiat est particulièrement appréciée des collectionneurs d’art. Neuf de ses œuvres qui ont atteint les meilleurs prix aux enchères ont été réalisées en 1992. L’une d’elles, intitulée «Sans titre», s’est vendue 110,5 millions de dollars en 2017 chez Sotheby’s, établissant un nouveau record pour Jean-Michel Basquiat. Plus récemment, «Warrior» s’est vendu pour 41,8 millions de dollars chez Christie’s Hong Kong.

Bien qu’il soit peu probable que «Versus Medici» batte le record de «Sans titre», il pourrait devenir l’une des peintures les plus chères de l’artiste jamais vendues aux enchères. Nous sommes ravis de mettre à nouveau aux enchères l’une des œuvres les plus singulières et visionnaires de l’artiste ce printemps. Non seulement la peinture figure parmi les plus puissantes de son œuvre, mais c’est aussi un repositionnement radical de l’histoire de l’art, incarnant l’héritage durable de Basquiat en tant que véritable maître et icône qui le place fermement dans la lignée des maîtres de la Renaissance auxquels il est confronté. travail », a déclaré Grégoire Billault, responsable de l’art contemporain chez Sotheby’s à New York.

Avant de passer sous le marteau en mai, «Versus Medici» sera exposé à Taipei (3-4 avril), Hong Kong (16-20 avril) et Los Angeles (24-26 avril), avant de revenir à New York avant le vendre.