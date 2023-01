Une peinture perdue depuis longtemps, couverte de caca d’oiseau, achetée pour Rs 24 crore

Une ferme du nord de l’État de New York s’est avérée abriter un trésor historique inestimable. Le hangar ne contenait ni coffre d’or ni tas de rubis. Cependant, le chef-d’œuvre d’un million de dollars qu’il contenait était une peinture de près de trois pieds de haut. Ce n’est pas ça. Il est venu avec des notes de caca d’oiseau. L’œuvre d’art, retrouvée dans un état négligé, représentait un vieil homme nu assis sur un tabouret, la barbe coulant jusqu’à la poitrine. La personne qui a initialement acheté le tableau a payé 600 $ (environ Rs 49 000). Le propriétaire qui l’a maintenant l’a acheté à une vente aux enchères Sotheby’s pour plus de 3 millions de dollars (environ Rs 24 crore). Qu’est-ce qui rend ce travail si cher ?

La peinture remonte au 17ème siècle lorsque le célèbre peintre belge Anthony van Dyck lui a donné forme. Cette peinture est une étude de figure – une peinture du corps humain réalisée pour préparer un travail plus fini. Ce n’est qu’une des deux études de van Dyck à une telle échelle. Ce qui ajoute énormément à la valeur de cette étude en direct, c’est qu’elle a été réalisée en préparation de l’une des œuvres les plus célèbres de van Dyck – St Jérôme avec un ange.

Selon The Times, Albert Roberts, un collectionneur et chasseur de trésors à temps partiel, a acheté le tableau pour 600 $ en 2002 dans une ferme de Kinderhook, New York, le soupçonnant d’être une œuvre hollandaise d’un certain millésime. Il l’a ajouté à son “orphelinat pour l’art abandonné”. La peinture est restée avec lui pendant plusieurs années avant qu’il ne se penche finalement sur ses origines. Lorsque Susan Barnes, historienne de l’art et spécialiste de van Dyck, a examiné la peinture, elle l’a qualifiée de “étonnamment bien conservé”, malgré les fientes d’oiseaux au dos de la grande toile.

La succession de Roberts a offert l’œuvre d’art à Sotheby’s, l’un des plus grands courtiers au monde d’œuvres d’art et d’art décoratif. Il a été vendu pour 3,1 millions de dollars dans le cadre de la vente “Master Paintings Part I” de la maison de vente aux enchères le jeudi 26 janvier. CNN a rapporté que la vente comprenait également des œuvres d’Agnolo Bronzino, Titien et Melchior d’Hondecoeter. Une partie des profits ira à la Fondation Albert B. Roberts Inc. Cette organisation offre un soutien financier aux artistes et à d’autres organismes de bienfaisance.

