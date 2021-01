«Minnay», un tableau de Manet qui n’a encore jamais été exposé au public et aux collectionneurs d’art, sera mis en vente aux enchères chez Drouot Estimations en février. Une première pour cette rareté, qui représente le chien d’un des anciens modèles du peintre français. La peinture est estimée entre 220 000 et 280 000 euros.

«Minnay» a été peint en l’espace de quelques minutes comme c’était la coutume pour l’artiste qui était le précurseur de la peinture moderne. Cette huile sur toile fait partie d’une série de huit portraits canins que Manet a peints entre les années 1875 et 1883, une période où il était affaibli par maladie. Le peintre français a donné le tableau à la propriétaire de l’animal, Marguerite Lathuille, qui était aussi la fille du propriétaire d’un restaurant parisien qu’Édouard Manet aimait fréquenter avec ses amis. La jeune femme elle-même fait l’objet d’un des portraits du moderniste qui est actuellement exposé au Musée des Beaux-Arts de Lyon, France.

« Minnay » est resté dans la famille des descendants de Marguerite Lathuille pendant plus de 140 ans et n’a jamais été proposé sur le marché. Cependant, il a attiré l’intérêt de grands marchands d’art tels que Paul Rosenberg, selon une lettre qu’il a envoyée à son propriétaire en 1928 lui demandant de fixer un prix pour ce portrait canin de Manet. « Ce n’est pas un de ses chefs-d’œuvre [masterpieces] mais c’est une merveilleuse interprétation de l’habileté de Manet; une merveilleuse symphonie de touffes et de touches qui montre son génie pur », a déclaré l’expert en art Frédérick Chanoit à The Guardian.

«Minnay» apparaîtra pour la première fois sur le marché le 26 février chez Drouot Estimations, où il pourrait atteindre entre 220 000 et 280 000 euros. On est loin de la somme de 61,5 millions de dollars atteinte pour «Le Printemps» chez Christie’s en 2014. Cette somme record avait éclipsé celle de «Autoportrait à la palette», une toile de Manet qui avait rapporté 33,2 millions de dollars en 2010.