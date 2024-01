Une peinture du XVIe siècle représentant une noble visiblement enceinte fait partie des trésors des maîtres anciens chez Sotheby’s

Un tableau récemment découvert de l’artiste du XVIe siècle Lavinia Fontana, proposé jeudi lors d’une vente de maîtres anciens de Sotheby’s, serait un autoportrait de l’artiste peint alors qu’elle était enceinte.

Fontana, considérée comme la première femme artiste à travailler professionnellement en dehors d’un couvent ou d’un système judiciaire, a soutenu son mari et ses enfants à travers son travail et a peint plusieurs autoportraits au cours de sa carrière, selon Sotheby’s. Ses tableaux atteignaient des prix comparables à ceux de ses pairs de l’époque, notamment Anthony van Dyck, qui a également peint de nombreux autoportraits, dont un vendu chez Sotheby’s cette semaine.

À l’époque, les femmes nobles « ne désiraient rien d’autre que d’être représentées par elle », à cause des « fioritures » qu’« elle représente mieux que n’importe quel homme au monde », a écrit un jour l’historien de l’art et érudit italien du XVIIe siècle Carlo Cesare Malvasia : selon la note du catalogue Sotheby’s concernant la vente.

Portrait d’une femme enceinte, peut-être un autoportrait, est proposé à un prix estimé commençant à 100 000 $ US. Il représente une noble élégamment vêtue posant sa main gauche sur son ventre de femme enceinte. Selon Sotheby’s, Fontana a donné naissance à 11 enfants.

“S’il s’agit bien d’un autoportrait, la vanité du tableau semble dépendre de l’élision entre les rôles de mère fertile et d’artiste prolifique, tous deux résumés par Fontana”, indique la note du catalogue.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Les experts en art ont suggéré que l’œuvre a été peinte dans la première moitié des années 1590, en raison de la coiffure et de la tenue vestimentaire du modèle et parce que Fontana était enceinte en 1592 de deux de ses plus jeunes enfants. Un expert le date environ une décennie plus tard.

Ailleurs dans le monde des œuvres de maîtres anciens, Christie’s a annoncé vendredi dernier qu’elle vendait un petit croquis à la plume et à l’encre brune de Michel-Ange, de 1,8 pouces sur 2,4 pouces, qui avait été attaché au dos d’un autre dessin qui était dans une collection privée. Le dessin a été vendu en 1986 avec une référence à un morceau de papier attaché « qui serait dans la main de Michel-Ange », a déclaré Christie’s.

L’année dernière, des spécialistes du département des dessins de maîtres anciens de la maison de ventes ont vu le croquis (qui est joint à une lettre d’un descendant de Michel-Ange) et ont réalisé qu’il s’agissait du célèbre artiste italien de la Renaissance – une conclusion qui a été confirmée par la suite, a déclaré Christie’s.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Le croquis – un schéma d’un bloc de marbre rectangulaire portant le mot « comparaison » – et la lettre seront vendus en un seul lot pour une estimation comprise entre 6 000 et 8 000 dollars le 17 avril à New York dans le cadre d’une vente aux enchères intitulée « Une collection Park Avenue.

Chez Sotheby’s, van Dyck’s Autoportrait avec moustache retroussée et main gauche levéeune œuvre ultérieure de l’artiste peinte vers 1637-39, est vendue jeudi matin lors d’une vente de maîtres anciens de Sotheby’s pour un prix plus élevé que celui de Fontana, entre 2 et 3 millions de dollars.

Sotheby’s organise cette semaine une série de ventes aux enchères de maîtres anciens qui comprend également un autoportrait d’une autre artiste féminine de premier plan : Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, ancienne portraitiste de Marie-Antoinette. Un pastel sur papier gris, Autoportrait en costume de voyage1789, a été créée peu de temps après que Le Brun et sa fille aient fui la France pour l’Italie pendant la Révolution française.

Publicité – Faites défiler pour continuer



L’œuvre est vendue pour un prix estimé entre 700 000 et 1 million de dollars lors de « A Scholar Collects », une vente aux enchères chez Sotheby’s qui débute mercredi à 10 heures, heure de l’Est, de peintures, dessins et sculptures de la collection de Joseph Baillio, vice-président. président de la galerie new-yorkaise Wildenstein & Co.

Baillio, historien de l’art et spécialiste de la France du XVIIIe siècle, est connu pour avoir valorisé l’œuvre de Le Brun à travers des expositions marquantes, dont une au Kimbell Art Museum de Fort Worth, Texas, en 1982, et une autre qui a débuté au Grand Palais. à Paris en 2015 et s’est poursuivi au Metropolitan Museum of Art de New York et au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, Ontario en 2016.

Parmi les autres œuvres phares vendues jeudi lors de la vente de « Maîtres peintures et sculptures » organisée par la maison de ventes à 10 heures du matin, figurent plusieurs œuvres d’artistes espagnols, comme l’œuvre de Luis Meléndez. Nature morte d’artichauts et de tomates dans un paysage, probablement peint vers 1771-74, selon le catalogue. On estime que ce projet rapportera entre 2 et 3 millions de dollars. La vente comprend également un El Greco récemment découvert, Martyre de Saint Laurentvers 1568 ou 1569, dont le montant est estimé entre 400 000 et 600 000 dollars américains.

Également dans la vente, le produit de Salomon Van Ruysdael Navires sur le Boven-Merwede avec Gorinchem au loin, 1659, qui est vendu par le milliardaire genevois JE Safra pour un prix estimé entre 2 et 3 millions de dollars. Les travaux sont garantis et soutenus par un tiers.

Le Metropolitan Museum of Art vend lors de la vente cinq œuvres britanniques et italiennes au profit de son fonds d’acquisition. Le Met a également récemment vendu des œuvres chez Christie’s au profit du fonds.