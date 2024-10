Une peinture d’Emily Carr à 50 $ provenant d’une grange américaine devrait rapporter 6 figurines aux enchères

« Masset, QCI », peint en 1912, est accroché dans une grange des Hamptons depuis les années 1930

Lorsque le marchand d’art new-yorkais Allen Treibitz s’est rendu à une vente dans une grange dans les Hamptons il y a quelques mois, un tableau accroché dans l’ancienne structure a immédiatement attiré son attention.

L’œuvre représentant un grizzli sculpté au sommet d’un totem commémoratif portait la signature de l’emblématique peintre canadienne Emily Carr, mais Treibitz ne connaissait pas son travail et son héritage. Pourtant, il a dit qu’il savait qu’il y avait quelque chose de spécial là-dedans.

« Cela se démarquait de tout le reste dans cette grange », a déclaré lors d’un appel vidéo cet homme de 61 ans, qui vend de l’art depuis plus de 40 ans.

Treibitz a acheté le tableau pour 50 $ US et après avoir effectué quelques recherches préliminaires, il s’est rendu compte que sa valeur était probablement beaucoup plus élevée.

Ce n’est que lorsqu’il a contacté la maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel du Canada qu’il a compris l’ampleur de sa découverte.

« On nous a fourni des photos et il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’il s’agissait d’une découverte passionnante de Cendrillon », a déclaré le président de la maison de vente aux enchères, David Heffel, dans une entrevue.

Le tableau sera vendu aux enchères le 20 novembre à Toronto, pour une valeur estimée entre 100 000 et 200 000 dollars.

L’œuvre intitulée « Masset, QCI » a été peinte en 1912 dans le cadre des efforts de Carr visant à créer un vaste dossier sur le patrimoine artistique des communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Il représente un poteau commémoratif autochtone situé à Masset, un village de l’archipel Haida Gwaii de la province.

On pense que la pièce a été un cadeau pour l’amie de Carr, Nell Cozier, et son mari dans les années 1930 et est depuis accrochée dans une grange des Hamptons. Le couple avait déménagé dans la région pour travailler comme gardien dans un grand domaine après avoir vécu à Victoria.

« Je vois beaucoup de choses très intéressantes (mais) celle-ci est… la chose la plus significative que j’ai jamais trouvée », a déclaré Treibitz. « Le fait qu’il ait été retrouvé et qu’il soit de retour chez lui est très important. »

Carr a incorporé dans la peinture les techniques et les styles qu’elle a appris lors de ses études d’art à Paris de 1910 à 1911, notamment en travaillant avec des aquarelles vibrantes, a déclaré Gerta Moray, ancienne professeure d’histoire de l’art à l’Université de Guelph.

Moray, qui est l’auteur d’un livre sur l’imagerie des Premières Nations dans l’œuvre de Carr, a déclaré que le style de la peinture était considéré comme un revers pour l’artiste à l’époque. Carr est né à Victoria en 1871 et a été étroitement associé au célèbre Groupe des Sept, qui comprend Franklin Carmichael, Lawren Harris et AY Jackson.

« Malheureusement, en raison de son style post-impressionniste parisien moderne, l’œuvre n’a pas été bien accueillie localement », a déclaré Moray. « Elle n’a alors pas pu trouver une destination pour son objet, que ce soit auprès du musée provincial ou auprès d’un certain nombre d’achats publics. »

Heffel a déclaré que le tableau avait été retrouvé dans son cadre et son châssis d’origine et que rien n’avait été fait depuis qu’il avait été accroché dans la grange.

« Il fallait un bon nettoyage et un bon rafraîchissement », a-t-il déclaré.

Carr a peint à nouveau le même poteau commémoratif en 1937, mais sous un angle différent.

Avant d’être mise aux enchères, son tableau de 1912 sera présenté en avant-première dans les galeries Heffel de plusieurs villes, à commencer par Calgary vendredi et tout au long du week-end.

Il sera ensuite présenté à Vancouver du 16 au 21 octobre, à Montréal du 31 octobre au 5 novembre et à Toronto du 15 au 19 novembre.

Treibitz a déclaré qu’il aimerait voir le tableau aller à un collectionneur d’œuvres de Carr ou à un musée.