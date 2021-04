Le marché de l’art asiatique est en croissance constante et ne semble pas prêt de s’arrêter de si tôt. Christie’s mettra bientôt aux enchères «Slave and Lion» de Xu Beihong, dans le cadre d’une vente dédiée. Le tableau rare du peintre chinois est estimé entre 45 et 58 millions de dollars. Selon Christie’s, c’est la première fois qu’une maison de vente aux enchères occidentale a estimé une peinture asiatique sur toile pour de tels montants. « Esclave et Lion » devra dépasser son estimation haute s’il espère établir un nouveau record de ventes sur le continent asiatique. Ce faisant, il suivrait les traces de «Juin-Octobre 1985», le plus grand tableau de Zao Wou-Ki, vendu 65 millions de dollars chez Sotheby’s en 2018.

Selon la maison de ventes appartenant à François Pinault, «Slave and Lion» a toutes les qualités nécessaires pour enflammer les ventes aux enchères de Hong Kong. Les peintures à l’huile thématiques de Xu Beihong sont extrêmement rares sur le marché, et celle-ci a la particularité d’être la plus grande encore «Slave and Lion» s’inspire du mythe romain d’Androcle, un chrétien remis aux bêtes du Circus Maximus de Rome et qui a la chance de croiser le lion qu’il a autrefois sauvé. Il a été peint à l’apogée de la carrière de Xu Beihong et est maintenant largement considéré comme l’une des peintures à l’huile les plus importantes de l’histoire de l’art chinois.

Cela explique pourquoi «Slave and Lion» s’est vendu 53,9 millions de dollars de Hong Kong (6,9 millions de dollars) chez Christie’s en 2006, un record pour une peinture à l’huile chinoise à l’époque. La vente de ce chef-d’œuvre de qualité muséale marque un moment monumental dans l’histoire des enchères », souligne Francis Belin, président de Christie’s Asie-Pacifique.

«Slave and Lion» passera sous le marteau immédiatement après la vente du soir d’art des XXe et XXIe siècles de Christie, qui se tiendra le 24 mai à Hong Kong. Son apparition aux enchères témoigne de l’état de santé du marché de l’art en Asie, et en particulier en Chine. Si les États-Unis ont conservé leur position de chef de file l’an dernier, ils sont maintenant dépassés par la Chine et le Royaume-Uni, selon une récente rapport par Art Basel et UBS. Une autre preuve de la montée du marché asiatique est que le «guerrier« vendu pour 41,8 millions de dollars en mars chez Christie’s Hong Kong. Cette vente a établi un nouveau record pour un artiste occidental en Asie.

