Une peinture de John Opie récupérée et restituée 50 ans après le vol – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation du FBI

Un grand tableau de l’artiste britannique John Opie, volé en 1969, a été récemment retrouvé et restitué après deux ans d’enquête menée par le FBI.

L’huile sur toile d’Opie La maîtresse d’école (1784) mesure environ 40 pouces sur 50 pouces. Il avait été acheté par le Dr Earl Leroy Wood pendant la Grande Dépression des années 1930 pour 7 500 $. Après une tentative de cambriolage ratée par trois voleurs au domicile du Dr Wood au début de juillet 1969, ils sont revenus le 25 juillet et ont volé le tableau.

En 1975, l’un des voleurs a déclaré lors d’un procès que le vol du tableau avait été effectué sous la direction du sénateur de l’État du New Jersey de l’époque, Anthony Imperiale, qui avait répondu au premier incident survenu au domicile du Dr Wood.

« Le gardien de la maison a mentionné au sénateur Imperale que le tableau d’Opie de 1784 était « inestimable » » selon un communiqué de presse du bureau extérieur du FBI à Salt Lake City.

Le sénateur n’a cependant jamais été inculpé.

Le chemin du retour vers le fils du Dr Wood, Francis, aujourd’hui âgé de 96 ans, a commencé en décembre 2021, après que le FBI a été contacté par un cabinet comptable de l’Utah. L’entreprise a été embauchée pour liquider les résidences et les biens personnels d’un client après son décès en 2020. L’une des résidences antérieures du client était une maison à Hallandale, en Floride, qu’il a achetée au gangster reconnu coupable Joseph Covello, Sr. en 1989.

« Le tableau Opie a été inclus dans la vente de la maison sans que le client connaisse son identité ou son histoire. Le client a finalement vendu sa maison en Floride et a déménagé le tableau à St. George, dans l’Utah, où il est resté jusqu’à sa mort en 2020 », a indiqué le FBI.

Le cabinet comptable de l’Utah, agissant en tant que fiduciaire du client, avait tenté d’évaluer l’œuvre d’art pour la vente aux enchères, ce qui avait abouti à la découverte du lien originel du tableau avec la famille Wood.

“C’était un honneur de jouer un rôle dans la récupération d’une œuvre d’art et de culture importante et de réunir une famille avec son patrimoine volé”, a déclaré l’agent spécial du FBI France dans un communiqué de presse. « Dans un monde où les enquêtes criminelles laissent souvent des cicatrices, ce fut une joie rare de faire partie d’une affaire gagnant-gagnant : un triomphe pour l’histoire, la justice et la famille Wood. »

Une « peinture sœur » d’Opie, également intitulée La maîtresse d’école (1784)est actuellement exposée au musée Tate Britain de Londres.