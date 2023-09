Une pédiatre formée à Harvard partage 5 choses qu’elle ne fait jamais lorsque ses « propres enfants » sont malades

Comme tous les parents, je sais à quel point il est difficile de s’occuper d’un enfant malade. Cela implique un mélange grisant d’émotions : la peur, l’amour, la confusion, l’inquiétude et la tristesse. Et lorsque votre enfant est malade, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous laisser submerger par des informations contradictoires ou des conseils non sollicités. Vous voulez juste qu’ils s’améliorent. En tant que pédiatre en soins complexes formée à Harvard et mère de deux enfants, voici cinq choses que je ne fais jamais lorsque mes propres enfants sont malades :

1. S’ils ont de la fièvre mais dorment, je ne les réveille jamais pour prendre des médicaments.

Le sommeil est important pour la guérison, la récupération et la croissance, et il peut être difficile de le trouver lorsque votre enfant a une toux ou une congestion qui l’empêche de dormir. Même si cela peut être effrayant lorsque votre enfant a de la fièvre, s’il se sent à l’aise et se repose, ce n’est pas une urgence qui nécessite des médicaments à ce moment-là. En leur permettant de se reposer, il est possible que leur système immunitaire soit mieux équipé pour faire son travail et lutter contre les virus.

2. Je n’hésite jamais à donner des médicaments contre la fièvre s’ils semblent inconfortables.

Si votre enfant a de la fièvre et qu’il respire plus vite ou plus fort, boit moins de liquides ou a du mal à se reposer, je n’hésiterais pas à lui donner des médicaments largement utilisés, sûrs et efficaces comme l’acétaminophène et l’ibuprofène pour favoriser son confort. Mais si vous constatez que vous prenez ces médicaments trois ou quatre fois par jour, pendant plus de trois jours, il est probablement temps de consulter un médecin.

3. Je ne me concentre jamais sur la température plutôt que sur leur apparence.

Les thermomètres ne sont pas les instruments les plus précis. J’ai reçu de nombreux appels téléphoniques paniqués de parents qui voyaient un nombre élevé comme un 105. Mais regardez votre enfant avant de paniquer. S’ils se sentent bien, respirent normalement et sont bien hydratés, ce n’est probablement pas une urgence. Cependant, s’ils semblent très malades et que votre thermomètre indique qu’il n’y a pas de fièvre, ils peuvent quand même avoir besoin de soins médicaux.

4. Je n’utilise jamais autre chose que du miel pour soulager la toux.

Les médicaments contre la toux comme la codéine ou le dextrométhorphane peuvent faire plus de mal que de bien, selon l’American Academy of Pediatrics. recommande contre eux. Les sirops contre la toux contenant plusieurs médicaments dans un seul produit peuvent augmenter le risque d’erreur médicamenteuse. Par exemple, si vous donnez du Tylenol à un enfant et que son médicament contre la toux contient également de l’acétaminophène comme ingrédient clé, cela pourrait entraîner une surdose. L’ajout d’ingrédients supplémentaires tels que la mélatonine ou le sureau n’a pas toujours de sens et ne s’avère pas plus efficace que des sirops contre la toux plus simples. Pour les enfants de plus d’un an, j’utilise exclusivement du miel ou du sirop contre la toux avec du miel comme ingrédient principal. Il a été démontré que ceux-ci fonctionnent aussi bien que d’autres médicaments, mais avec moins de risques.

5. Je ne mesure jamais les médicaments en cuillères à café.

Presque 700 000 enfants faire face à des erreurs de médication chaque année. Les jeunes enfants sont les plus à risque car ils ont souvent plusieurs soignants qui peuvent ne pas vérifier qui leur a donné quoi et quand, malgré tous leurs efforts. Il y a aussi la complexité de l’utilisation de médicaments liquides. Les doses pour enfants varient selon l’âge et le poids. Les cuillères à café sont de tailles différentes, et les cuillères à café et les cuillères à soupe se mélangent également. Pour des raisons de sécurité, je donne toujours les informations de dosage en millilitres pour améliorer la précision et éviter les erreurs. Kelly Fradin, MD est pédiatre, mère de deux enfants et auteur de « Parentalité avancée : conseils pour aider les enfants à surmonter les diagnostics, les différences et les problèmes de santé mentale. » Elle donne des conseils aux parents sur Instagram et elle Newsletter de la sous-pile. Ne manquez pas : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter ici