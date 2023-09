Une « pêche illégale généralisée » près de Vancouver compromet les populations de sébaste, selon le MPO

Pêches et Océans Canada affirme que les agents de conservation et de protection sont préoccupés par ce qu’ils prétendent être une « pêche illégale généralisée » des populations de sébaste dans la région métropolitaine de Vancouver.

Le MPO a déclaré que les zones de protection du sébaste sont fermées à la pêche de tous les poissons – pas seulement du sébaste – afin de protéger les stocks de sébaste en péril à l’intérieur de ces zones, ce qui inclut le saumon. Cependant, les eaux de marée de Burrard Inlet et d’Indian Arm sont actuellement ouvertes à la pêche au saumon rose, « qui est abondant en ce moment ».

C’est à cause de cette augmentation du saumon rose que les agents de conservation et de protection constatent une « augmentation inquiétante de l’activité de pêche récréative illégale » dans les zones de conservation des eaux du bras indien. Le MPO a déclaré que la pêche illégale du sébaste compromet sérieusement la durabilité à long terme des populations de sébastes en péril.

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique jeudi 31 août, le MPO a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, les agents des pêches du Lower Mainland ont été témoins d’une « activité de pêche illégale importante » dans les zones de protection des sébastes le long de la région d’Indian Arm.

Les agents de conservation et de protection ont délivré des contraventions assorties d’amendes importantes à un certain nombre de pêcheurs et ont saisi leurs prises.

Les sébastes vivent longtemps et grandissent et se reproduisent lentement. Ils ne s’éloignent pas très loin de leur habitat, « ce qui les rend particulièrement sensibles à la pression de la pêche ». Il existe 38 espèces de sébastes le long de la côte de la Colombie-Britannique, dont certaines vivent plus de 100 ans.

Il existe 162 zones de conservation du sébaste en Colombie-Britannique, couvrant 4 800 kilomètres d’eaux côtières. Le MPO affirme qu’il s’agit de l’un des plus grands réseaux marins de fermetures de pêches fondées sur la conservation dans la province.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

MPOPêches et Océans Canadapêche