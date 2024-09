Une peau en polycarbonate enveloppe une « maison dans une maison » dans une campagne néo-zélandaise

Le studio local DCA Architects of Transformation a enveloppé une peau translucide de panneaux en polycarbonate ondulé autour de ce pavillon de vacances en Nouvelle-Zélande.

Située dans le sud de Waikato surplombant le lac Whakamaru, la maison a été conçue pour le directeur du studio, Daryl Church, ce qui lui a valu le nom de The Chodge, un mot-valise composé de Church et lodge.

La structure a été créée pour Church et sa famille sur un site qu’ils utilisent depuis plus d’une décennie pour camper comme maison de vacances plus permanente, ce qui leur permettrait de « vivre au-delà du seuil de l’intérieur et de l’extérieur ».

« Le projet est une exploration de l’espace interstitiel entre l’intérieur et l’extérieur, de la façon dont on vit en vacances, de la relation avec le paysage et de la connexion avec un environnement vernaculaire rural », a déclaré Church à Dezeen. « Nous avons voulu explorer le potentiel de viabilité de cet espace interstitiel. »

Ce concept a inspiré une disposition décrite par le studio comme « une maison dans une maison », avec des espaces plus intimes, bordés de bois, situés au centre d’une coque interstitielle enveloppée de panneaux de polycarbonate translucide.

Les espaces privés comme les chambres et les salles de bains ont été entièrement fermés par les murs centraux en bois, tandis que le salon, la salle à manger et la cuisine sont plus ouverts sur la couche extérieure, se déversant dans un espace ouvert qui enveloppe le périmètre.

De grandes portes de style « hangar à avions » permettent d’ouvrir cette couche extérieure de la maison, transformant un espace intérieur en une véranda ouverte aux éléments et donnant sur le paysage environnant et le lac.

« La maison intérieure est comme une forme sculptée dans un seul morceau de bois, chaleureuse, récessive, enveloppante et texturée », a déclaré Church à Dezeen.

« Pour passer d’une pièce à l’autre, il faut se déplacer dans l’espace interstitiel », a-t-il ajouté. « L’espace interstitiel devient la zone tampon entre l’intérieur et l’extérieur et offre des possibilités de couchage et de vie tout en étant enveloppé dans une structure émettant de la lumière. »

A l’étage, une mezzanine avec deux chambres supplémentaires a été conçue pour offrir une « expérience de camping », avec des lits enveloppés de rideaux sous le toit en polycarbonate translucide.

« Les espaces de couchage supplémentaires sur la mezzanine font écho au camping passé sur le site, en phase avec le rythme circadien des heures de lumière naturelle du jour », a déclaré Church à Dezeen.

La finition en bois des espaces intérieurs a été laissée apparente pour créer des intérieurs chaleureux, complétés par des carreaux bleu foncé dans les salles de bains.

DCA Architects of Transformation a été fondée par Church en 1996 et est basée à Rotorua.

Parmi les autres résidences récemment achevées en Nouvelle-Zélande figurent une maison minimaliste près de la côte de Wellington par Seear-Budd Ross et une cabane de vacances en bois à Punakaiki conçue par le studio d’architecture Fabric.

La photographie est de Simon Devitt.