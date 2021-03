Désormais, les responsables et les immunologistes de toute l’Europe craignent que la suspension de l’un des vaccins les plus couramment disponibles sur le continent ne coûte un temps vital dans la course contre les variantes dangereuses et à propagation rapide. Ils craignent également que les sceptiques en matière de vaccins ne soient enhardis.

Après que des rapports aient émergé selon lesquels une poignée de personnes qui avaient reçu le vaccin AstraZeneca avaient développé des hémorragies cérébrales mortelles et des caillots sanguins, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas ont d’abord arrêté temporairement leur utilisation. Puis la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Suède ont emboîté le pas lundi et mardi.

