Une pause dans les énergies renouvelables est la bienvenue dans certaines régions rurales de l’Alberta, car certains disent que l’examen est attendu depuis longtemps

Pour certains propriétaires fonciers et municipalités des régions rurales de l’Alberta, l’annonce par le gouvernement provincial d’un moratoire de sept mois sur l’approbation des projets d’énergie éolienne et solaire est considérée comme bienvenue et attendue depuis longtemps – bien que la façon dont elle a été déployée ait été une surprise.

« Cela est en quelque sorte sorti du champ gauche. Mais nous préconisons depuis quelques années d’examiner certaines des lacunes de la législation et l’absence de législation en ce qui concerne des choses comme la remise en état », a déclaré Jason Schneider, préfet du comté de Vulcan, Alta.

« Donc, la pause était un peu différente de ce que nous demandions. Mais je pense qu’une fois que nous avons eu l’occasion de parler avec le bureau du ministre, je pense que je vois la logique. »

Le comté de Vulcan abrite l’un des plus grands parcs solaires en Amérique du Nord et l’un des plus grands parcs éoliens de l’Ouest canadien, entre autres projets. Dans l’ensemble, le boom des énergies renouvelables a été positif pour le comté, y compris un ajout important à l’assiette fiscale du comté, a déclaré Schneider.

Mais le manque de réglementation a également posé des problèmes, a-t-il déclaré, d’autant plus que l’ampleur des projets a augmenté, certains projets proposés impliquant jusqu’à 2 430 hectares (6 000 acres) de terres agricoles.

Le comté s’inquiète également du choix des emplacements pour ces projets sur des terres agricoles de grande valeur et, à son avis, de ce qui a été une planification inadéquate de l’utilisation des terres à long terme.

En bref, le comté a essayé d’éviter les types de problèmes qui ont tourmenté d’autres industries énergétiques au fil des ans, notamment le pétrole, le gaz et le charbon, a déclaré Schneider.

Mais son soutien à l’examen provincial n’est pas populaire auprès de tout le monde.

« J’ai reçu des e-mails haineux ces dernières semaines, disant: » Vous ne comprenez pas – vous essayez juste de tuer le [renewables] industrie. Comme, vous savez, vous êtes un négationniste du climat », a-t-il déclaré.

« Non. Regardez le comté de Vulcan. Nous avons eu beaucoup de succès. C’est une excellente industrie. Nous avons vraiment été en mesure de proposer des scénarios gagnant-gagnant, où nous avons pu placer ces choses là où elles ‘ ai eu le moins d’impact. C’est ce que nous voulons.

La pause a provoqué la consternation au sein de l’industrie des énergies renouvelables, abandonnant des projets qui valent des milliards de dollars et remettant en question des milliers d’emplois, selon un groupe industriel du secteur des énergies renouvelables.

Lundi, Reuters a rapporté que quatre grandes entreprises internationales à divers stades de développement avaient arrêté de travailler sur leurs plans à la suite de la pause, citant un responsable de l’industrie.

Inquiétudes autour de la remise en état

La remise en état – le processus qui tente de redonner à la terre quelque chose qui ressemble à ce qu’elle était avant le développement – est l’une des principales préoccupations des municipalités et des propriétaires fonciers.

Daryl Bennett, directeur de l’Alberta Surface Rights Federation (ASRF), un groupe de propriétaires fonciers, a déclaré que cela avait également été précipité par l’expérience rurale de l’Alberta avec le secteur pétrolier et gazier.

La différence, c’est que l’industrie pétrolière et gazière a mis en place depuis des années des règles censées appliquer la remise en état – des règles qui n’ont pas toujours fonctionné comme prévu – afin que les propriétaires fonciers ne soient pas laissés pour compte après l’expiration des installations.

En 2018, des règles ont été annoncées sous le gouvernement néo-démocrate qui stipulent que les entreprises renouvelables sont censées respecter les mêmes critères de récupération que le pétrole et le gaz.

Mais il n’y a pas d’association orpheline dans la province, donc si une entreprise d’énergie renouvelable fait faillite, il n’y a personne pour intervenir pour financer la remise en état comme c’est le cas avec le pétrole et le gaz, ce qui pose problème, a déclaré Bennett.

« S’ils font faillite, [the rules are] dénué de sens, car il n’y a personne là-bas », a-t-il dit. « Ensuite, la responsabilité incombe au propriétaire foncier, puis le comté ou la municipalité peut penser qu’il doit intervenir, car le propriétaire foncier ne pourra pas se permettre de le récupérer. «

Dans le comté de Vulcan, Schneider a déclaré qu’il s’inquiétait de ce qui se passerait dans le pire des cas, où les propriétaires fonciers se retrouveraient avec des éoliennes plus hautes que la tour de Calgary sur leurs propriétés.

« Aucun propriétaire foncier ne pourrait nettoyer cela », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi Bennett a déclaré que son organisation faisait pression depuis un certain temps pour que les entreprises aient une association orpheline dans de tels scénarios.

« Nous avons peut-être 25 à 50 ans avant que l’un de ces projets ne doive être récupéré. Nous avons donc beaucoup de temps pour résoudre le problème maintenant, tirer des leçons du pétrole et du gaz, mettre en place un fonds, et cela résoudrait alors un beaucoup de préoccupations des propriétaires fonciers et beaucoup de préoccupations municipales », a déclaré Bennett.

De même, compte tenu des centaines de millions d’impôts impayés des sociétés pétrolières et gazières, l’ASRF a fait pression pour qu’une exemption soit ajoutée à la loi sur le gouvernement municipal afin d’empêcher également les propriétaires fonciers de payer cette facture.

Le premier ministre cite des coûts élevés de nettoyage

Dans son émission de radio téléphonique hebdomadaire Ton Province Votre premier ministre Samedi, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle se concentrait sur les préoccupations concernant la planification de l’utilisation des terres pour les projets d’énergie renouvelable, entre autres questions.

« Et je veux que les gens comprennent pourquoi les agriculteurs sont très préoccupés par les aspects de remise en état d’une éolienne », a déclaré Smith.

Smith a déclaré qu’elle avait vu des estimations de 500 000 dollars par turbine pour la remise en état, ajoutant: « Vous avez 50 turbines – c’est un projet de remise en état de 25 millions de dollars. »

Andrew Leach, économiste de l’énergie et de l’environnement et professeur à l’Université de l’Alberta, a déclaré qu’il existe de grands projets d’énergie renouvelable dans la province qui impliquent une quantité importante de béton, ce qui entraînerait des coûts d’enlèvement importants.

Mais il a dit qu’il était important de garder ces chiffres dans leur contexte, car les foreurs coulent souvent des centaines de puits de pétrole et de gaz chaque mois en Alberta.

« [With renewables], tout est une perturbation de surface. Nous ne parlons d’aucun type de contamination chimique, nous ne parlons d’aucun type de connexion au sous-sol qui pourrait rouvrir et permettre des fuites d’hydrocarbures ou de gaz au fil du temps », a-t-il déclaré.

« Nous parlons simplement de l’enlèvement de béton, d’agrégats, etc. … c’est un jeu de balle très différent. »

Les différences en jeu

Vittoria Bellissimo, présidente et chef de la direction de l’Association canadienne des énergies renouvelables, a déclaré qu’il est regrettable que l’Alberta ait une histoire de puits orphelins et de responsabilités environnementales, et a ajouté que les préoccupations des propriétaires fonciers doivent être prises au sérieux.

Mais elle a dit que la situation impliquant les énergies renouvelables n’est pas la même que celle du pétrole et du gaz. En effet, les projets d’énergie renouvelable ne sont construits que sur des terrains privés, où les propriétaires fonciers tiennent les rênes.

« Si les propriétaires fonciers ne veulent pas de projets d’énergie renouvelable sur leurs terres, ils n’en auront pas. Si les propriétaires fonciers veulent mettre en place une sécurité de remise en état pour s’assurer que les projets en fin de vie seront nettoyés et que les terres seront restaurées, ils peuvent inclure que dans leurs [private] ententes contractuelles », a-t-elle déclaré.

L’industrie diffère également du pétrole et du gaz, a déclaré Bellissimo, car lorsqu’il s’agit de puits orphelins, à mesure que la productivité des puits diminue, ils deviennent économiquement non viables.

« Avec les énergies renouvelables, vous avez des sites venteux et ensoleillés, et le vent soufflera toujours et le soleil brillera toujours. Les sites sont donc toujours très, très viables à la fin de la vie des actifs de production », a-t-elle déclaré.

Mais Bennett de l’ASRF a déclaré qu’il craignait toujours que les propriétaires fonciers ne comprennent peut-être pas pleinement la portée de ce qu’ils s’impliquent dans la manière dont le système est actuellement mis en place.

« Beaucoup de ces propriétaires fonciers les signent à leurs risques et périls. Et ils doivent être conscients qu’ils n’ont pas les protections dans ces contrats que … les contrats pétroliers et gaziers ont », a-t-il déclaré.

Lorsqu’elle a examiné les estimations des coûts de remise en état du premier ministre, elle a mentionné le Ton Province Votre premier ministre, Leach a déclaré que s’engager dans un projet de développement industriel majeur d’une valeur de plusieurs millions de dollars signifie qu’un propriétaire foncier est potentiellement soumis à certains risques.

« Je pense que je suis derrière l’idée que nous avons besoin de plus d’informations … il aurait dû y avoir plus de travail initial de la part de, que ce soit le [Alberta Utilities Commission], le gouvernement, et cetera, de fournir ces informations aux propriétaires fonciers. Aucun argument là-dedans », a-t-il dit.

« Mais en termes de besoin d’un [seven-month] faire une pause sur les approbations réglementaires pour mettre en place ce type de situation, cela ne sonne tout simplement pas vrai pour moi. »

Des projets renouvelables abandonnés

Pour l’Association canadienne des énergies renouvelables, la façon dont la pause a été mise en place sans consultation ne peut qu’établir des comparaisons avec la façon dont d’autres sources d’énergie ont été traitées dans cette province pendant des années.

« Je pense qu’il est très, très malheureux que nous ayons hérité de décennies de méfiance à cause de la situation des puits orphelins », a déclaré Bellissimo de l’Association canadienne des énergies renouvelables.

Assurer la stabilité du réseau électrique de la province, ainsi que les préoccupations entourant la remise en état et la perte de terres agricoles, sont des questions importantes à prendre en compte, a déclaré Kent Fellows, directeur du programme d’études supérieures pour le programme de maîtrise en politique publique à l’École de politique publique de l’Université de Calgary. .

« La province devrait y penser sérieusement. Mais je ne suis pas convaincu que cela nécessite une [seven-month] pause pour y arriver », a-t-il déclaré.

« Nous avons vu des mises à jour de la réglementation dans le passé grâce à ces régulateurs où ils n’ont pas eu à freiner, où ils sont capables de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. »

Fellows a déclaré qu’il craignait qu’il ne semble pas y avoir de politiques cohérentes appliquées dans tous les secteurs, où la province continue d’approuver de nouveaux puits de pétrole tout en gérant un arriéré de puits orphelins.

« Je pense qu’il était très surprenant que cela se produise sans préavis aux personnes dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. Et en particulier, sans préavis aux promoteurs qui ont déjà des projets en cours d’examen et dans la file d’attente pour un examen réglementaire », il a dit.

« Cela nuit au climat d’investissement. Ce n’est tout simplement pas une bonne façon de faire ce genre de choses. »

Un porte-parole du ministre des Services publics, Nathan Neudorf, a déclaré que le gouvernement, ainsi que la Commission des services publics de l’Alberta, avaient prévu un certain nombre de réunions avec les groupes concernés. Certains ont déjà commencé, a déclaré le porte-parole.