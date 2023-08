Une patrouille grecque sauve près de 80 migrants qui ont tenté de traverser la mer Égée dans des canots pneumatiques

Des patrouilleurs grecs dans l’est de la mer Égée ont secouru lundi près de 80 migrants tentant de traverser la Turquie dans des canots gonflables lors de deux incidents distincts, alors que le nombre de ces voyages dangereux augmente.

Au cours du week-end, les garde-côtes ont récupéré 200 autres personnes qui avaient quitté la Turquie dans des bateaux similaires fournis par des passeurs pour les îles voisines de la mer Égée orientale.

Un communiqué des garde-côtes a indiqué que 40 migrants avaient été secourus d’un canot à la dérive au large de l’île de Lesbos lundi, peu de temps après que 36 autres aient été récupérés d’un autre navire fragile dans la même zone. Tous les 76 ont été emmenés dans un centre d’accueil local.

Plus de 14 000 personnes ont atteint la Grèce par voie terrestre et maritime jusqu’à présent cette année, selon les chiffres des Nations Unies. Cela représente environ un dixième du total des traversées méditerranéennes réussies, dont la plupart – environ 104 000 – étaient vers l’Italie.

Les arrivées en Grèce pour l’ensemble de 2022 ont totalisé 19 000. La plupart étaient des personnes originaires du Moyen-Orient et d’Afrique à la recherche d’une vie meilleure dans l’Union européenne.

Le gouvernement d’Athènes a attribué l’augmentation des traversées de migrants à un meilleur temps de navigation en été et aux passeurs profitant d’une augmentation du trafic de petits bateaux en mer Égée pendant la saison touristique.

« Il y a toujours une augmentation des flux migratoires en été », a déclaré dimanche le ministre de la Marine marchande, Miltiadis Varvitsiotis. « Mais … malgré la tendance à la hausse, la situation migratoire globale est entièrement sous contrôle. »

Après que près d’un million de personnes soient entrées en Grèce au plus fort de la crise migratoire européenne de 2015, dans l’espoir de se déplacer vers des pays plus riches plus profondément sur le continent, Athènes a intensifié les patrouilles au large des îles orientales près de la Turquie pour réduire les arrivées.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé le gouvernement d’expulser sommairement et illégalement les migrants arrivant vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile en Grèce, ce qu’Athènes nie fermement.

En juin, un chalutier de pêche battu qui aurait transporté environ 750 migrants de la Libye vers l’Italie a coulé dans les eaux internationales au large du sud-ouest de la Grèce, laissant des centaines de morts présumés. Les autorités grecques ont été vivement critiquées pour ne pas avoir évacué le navire à temps.