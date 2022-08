Une patrouille frontalière sauve un bébé et un tout-petit laissés dans le désert de l’Arizona

PHOENIX (AP) – La patrouille frontalière a déclaré qu’un de ses agents avait sauvé un bébé et un enfant en bas âge qui avaient été laissés seuls par des passeurs de migrants dans le monument national Organ Pipe Cactus, dans l’ouest de l’Arizona.

Un migrant dans un groupe de frontaliers arrêté jeudi à l’ouest du port d’entrée de Lukeville, en Arizona, a alerté un agent sur l’emplacement des enfants.

Un enfant de 18 mois a ensuite été retrouvé en train de pleurer et un enfant de 4 mois a été découvert face contre terre et sans réaction. Tous deux ont reçu des soins médicaux dans un hôpital et ont été remis en liberté sous la garde de la patrouille frontalière.

“Hier, des passeurs ont laissé mourir deux jeunes enfants – un bébé et un bambin – dans le désert de Sonora”, a déclaré le chef de la patrouille frontalière du secteur de Tucson, John Modlin, dans un communiqué. « Ce n’est pas juste un autre exemple de passeurs qui exploitent les migrants pour de l’argent. C’est de la cruauté.”

Il n’était pas immédiatement clair si les passeurs accusés d’avoir abandonné les enfants faisaient partie des personnes arrêtées. Les autorités n’ont divulgué aucun détail sur les enfants, y compris leur sexe, leur pays d’origine et l’identité de leurs parents ou tuteurs.

Organ Pipe Cactus National Monument s’étend le long de la frontière mexicaine dans le sud-ouest de l’Arizona, un paysage rude et sec parsemé de cactus imposants et d’autres flores du désert. C’est à environ 130 miles (209 kilomètres) au sud-ouest de Phoenix.

En raison de son éloignement, le parc de 517 milles carrés (1 340 kilomètres carrés) est une zone de passage privilégiée pour certains passeurs. es restes humains de personnes soupçonnées d’avoir traversé la frontière se trouvent souvent dans la région.

Alors que les températures élevées au monument national d’Organ Pipe Cactus montent régulièrement dans les trois chiffres pendant l’été, elles ont culminé jeudi dans les années 90 au milieu d’un temps de mousson plus frais.

L’agent qui a trouvé les enfants a commencé les premiers soins sur le nourrisson en attendant l’arrivée des techniciens médicaux de la patrouille frontalière et du service des parcs nationaux.

Une ambulance a emmené les enfants à l’hôpital pour des soins médicaux supplémentaires. Les enfants ont ensuite été remis aux responsables de la patrouille frontalière, qui tentaient de les placer de toute urgence auprès de l’Office of Refugee Resettlement, qui supervise la prise en charge des enfants migrants récupérés aux États-Unis sans famille.

Le secteur Tucson de la patrouille frontalière a déclaré avoir constaté une augmentation de 12% du nombre d’enfants non accompagnés passés en contrebande à travers la frontière au cours du dernier exercice.

Anita Snow, l’Associated Press