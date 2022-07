Une patrouille de destroyers américains enflamme le différend en mer de Chine méridionale

BEIJING (AP) – La marine américaine a fait naviguer mercredi un destroyer près des îles contrôlées par la Chine dans la mer de Chine méridionale dans le cadre de ce que Washington a qualifié de patrouille visant à affirmer la liberté de navigation à travers la voie maritime stratégique.

Le destroyer lance-missiles USS Benfold a navigué au-delà des îles Paracels et a poursuivi par la suite ses opérations en mer de Chine méridionale.

L’opération “a confirmé les droits, les libertés et les utilisations légales de la mer”, a déclaré la 7e flotte dans un communiqué de presse.

De telles opérations sont considérées comme essentielles pour que la marine américaine maintienne sa présence dans l’Indo-Pacifique, où la Chine a accru sa présence grâce à une campagne massive de construction navale.

Pékin a également alarmé les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec la signature d’un accord de défense mutuelle avec les îles Salomon, en vertu duquel il pourrait recevoir des troupes chinoises en cas d’urgence et éventuellement établir une présence militaire chinoise permanente.

En réponse au passage du Benfold, le Commandement du théâtre sud de la Chine a suivi les mouvements du navire et lui a ordonné de quitter la zone, a déclaré le colonel de l’armée de l’air Tian Junli, cité sur le site Internet du ministère de la Défense.

“Nos troupes dans la zone militaire sont en état d’alerte maximale à tout moment pour sauvegarder la souveraineté, la sécurité, la paix et la stabilité nationales en mer de Chine méridionale”, a déclaré le ministère.

La Chine revendique la propriété de la quasi-totalité de la voie navigable stratégique, par laquelle passe environ 5 000 milliards de dollars de commerce mondial chaque année et qui détient des stocks de poissons et des ressources minérales sous-marines de grande valeur. Les Philippines, Brunei, la Malaisie, le Vietnam et Taïwan ont également des revendications concurrentes sur la région.

The Associated Press