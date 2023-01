Une patineuse russe recrée la danse emblématique du mercredi de Jenna Ortega sur glace dans une vidéo virale

Le championnat russe de patinage artistique est devenu beaucoup plus intéressant lorsque la patineuse Kamila Valieva a apporté la célèbre danse du mercredi de Jenna Ortega sur glace. Ortega a reçu les éloges des utilisateurs des médias sociaux non seulement pour sa danse auto-chorégraphiée, mais pour toute sa représentation du personnage titulaire. Maintenant, Valieva canalise son mercredi intérieur et donne à Ortega une sérieuse compétition. La patineuse artistique de 16 ans est entrée sur la patinoire dans son costume inspiré du mercredi et les haut-parleurs ont fait exploser les rythmes familiers de The Goo Goo Muck de The Cramps. Sa performance était le mélange parfait de patinage artistique et de mercredi. Les fans peuvent se préparer pour le régal que c’était.

L’incroyable performance a incité les utilisateurs des médias sociaux à chanter les louanges du talent artistique de Valieva. Beaucoup ont fait remarquer qu’il était difficile de croire que la talentueuse patineuse artistique n’avait que 16 ans. D’autres ont mentionné qu’elle avait parfaitement saisi l’essence de mercredi. Ses expressions étaient aussi pertinentes que ses mouvements. Un utilisateur de YouTube a écrit : « Je n’aurais jamais pensé que je regarderais du patinage artistique, mais je suis là. Quelle chorégraphie amusante à faire, et elle a réussi.

Un autre commentaire disait : « Cette performance a fait l’actualité mondiale. Une série originale inspire un chorégraphe talentueux à créer quelque chose de mémorable pour un grand talent de patineur. Bravo!”

“Elle a cloué les expressions faciales de mercredi ! De plus, Ina Bauer au départ et ses pirouettes flexibles correspondent tellement bien à ce thème ! Et cette danse ! Tout! Elle est spéciale », a commenté un autre utilisateur.

Kamila Valieva a ensuite remporté la médaille d’or dans la catégorie féminine du Championnat de Russie de patinage artistique 2022. Participant aux championnats seniors, Valieva a marqué 90,38 dans son programme court, se classant première. Elle est également restée imbattable dans le programme de patinage libre, marquant 193,10. Pendant ce temps, la médaillée d’argent olympique 2022, Alexandra Trusova a remporté la médaille d’argent. Alors qu’elle a vacillé dans son programme court, se classant numéro 5 avec une note de 74,21, Trusova a fait son retour en patinage libre. Elle s’est classée deuxième avec un score de 174,44. Anna Shcherbakova, la championne olympique 2022, a pris un départ impressionnant avec une note de 81,46 dans son programme court, se classant troisième. Elle s’est classée quatrième avec une note de 158,10 dans son programme de patinage libre, mais a ensuite décroché la médaille de bronze.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici