Une patiente ontarienne dit que les médecins canadiens ont jugé son cancer inopérable, elle paiera donc 100 000 $ pour une intervention chirurgicale aux États-Unis

Au cours des quatre dernières années, Kylee Carnegie-Middlebrook a fait tout ce qu’elle pouvait pour se débarrasser du cancer qui continuait de se développer en elle.

Mais en février, dit-elle, les médecins lui ont dit que la maladie s’était propagée au-delà de tout contrôle et lui ont conseillé de commencer des traitements palliatifs.

“C’était comme une dévastation totale”, a déclaré Carnegie-Middlebrook, 30 ans, et un résident de Harrow, en Ontario, à CBC News.

“J’avais l’impression d’avoir passé tellement de temps à me dire que je ne voulais jamais en arriver là, et j’ai entendu les mots et tout mon monde s’est effondré.”

Carnegie-Middlebrook a reçu un diagnostic de cancer de l’appendice en 2018 peu de temps après son mariage. Elle a dit que les médecins canadiens qui traitent ce type de cancer lui ont refusé la chirurgie dont elle estime avoir besoin pour sauver sa vie.

C’est ma vie. Je sais que je ne suis qu’un patient pour eux, mais ‘non’ était la réponse. – Kylee Carnegie-Middlebrook sur le fait de ne pas être approuvée pour la chirurgie du cancer au Canada

Carnegie-Middlebrook avait déjà subi une chirurgie de cytoréduction (CRS) avec chimiothérapie intrapéritonéale chauffée (HIPEC) une fois auparavant à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, deux ans après son diagnostic de cette forme rare de cancer. La procédure consiste à retirer les tumeurs cancéreuses de la cavité abdominale, qui est ensuite baignée dans une chimiothérapie chaude pour tuer toutes les cellules cancéreuses microscopiques. Son appendice a été enlevé et le cancer s’est propagé à l’intérieur de son abdomen.

Carnegie-Middlebrook a déclaré que les médecins canadiens lui avaient dit que son cancer était désormais inopérable, de sorte qu’ils n’effectueront plus le CRS avec la chirurgie HIPEC. Mais le mois prochain, Carnegie-Middlebrook prévoit de subir l’opération au Allegheny Health Network à Pittsburgh, en Pennsylvanie, au coût de 100 000 $ CAN.

“C’est effrayant, honnêtement”, a déclaré Carnegie-Middlebrook à propos des voyages à l’extérieur du Canada pour des soins.

“C’est difficile de penser que vous vous endetterez énormément pour sauver votre vie.”

CBC News a également entendu parler d’une autre personne aux prises avec le cancer à l’époque qui s’était vu refuser le CRS avec une chirurgie HIPEC au Canada, mais qui a pu l’obtenir aux États-Unis. Deux ans et demi après cette opération, la personne a déclaré n’avoir “aucune preuve de progression de la maladie”.

REGARDER |

Un résident du comté d'Essex raconte qu'on lui a dit qu'il n'y avait rien de plus que les médecins pouvaient faire

Un médecin américain a eu un «nombre» de patients canadiens

Carnegie-Middlebrook décrit le CRS avec HIPEC comme un “accident de voiture contrôlé” et a déclaré que les membres de la communauté du cancer de l’appendice l’ont qualifié de “mère de toutes les chirurgies”.

L’appendice est une petite poche de tissu dans l’abdomen et fait partie des intestins et du côlon, qui absorbent les nutriments et éliminent les déchets du corps.

Le Dr David Bartlett, qui se spécialise dans le CRS avec la chirurgie HIPEC aux États-Unis, doit opérer à Carnegie-Middlebrook en novembre.

Bartlett a déclaré à CBC News que l’opération consiste à retirer physiquement toutes les tumeurs, qui peuvent totaliser des centaines, voire des milliers.

Si une tumeur est difficile à retirer d’un organe impliqué, a déclaré Bartlett, l’organe serait également retiré si ce n’est pas nécessaire.

Le Dr David Bartlett est président de l’Allegheny Health Network Cancer Institute. Il dit qu’il a 25 ans d’expérience dans la réalisation de CRS avec des chirurgies HIPEC. (Jennifer La Grassa/CBC)

Une fois la procédure terminée, l’intérieur du patient est baigné “dans un bain de chimiothérapie chaud … afin de tuer les cellules cancéreuses que nous ne pouvons pas voir”, a déclaré Bartlett, président de l’Allegheny Health Network (AHN) Cancer Institute.

Selon l’étendue de la propagation du cancer, l’opération peut durer de trois à 20 heures.

“Nous avons vu un certain nombre de patients du Canada et c’est toujours le même raisonnement, c’est-à-dire qu’on ne leur a pas proposé l’opération au Canada”, a déclaré Bartlett.

Il a ajouté que parfois, les patients ne veulent pas non plus attendre une chirurgie prévue au Canada et découvrent qu’ils peuvent obtenir une date plus tôt aux États-Unis.

“Je voulais juste qu’ils essaient”

Après son diagnostic de cancer en 2018, Carnegie-Middlebrook a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Elle était considérée comme sans cancer jusqu’en 2020. Depuis lors, le cancer est revenu deux fois.

La première intervention chirurgicale CRS-HIPEC de Carnegie-Middlebrook a duré 10 heures et a été pratiquée par des médecins de l’hôpital Mount Sinai à Toronto en août 2020. Elle s’est vu refuser une deuxième intervention chirurgicale par son équipe médicale à Mount Sinai et les médecins des services de santé de l’Alberta à Calgary.

Les raisons spécifiques, selon Carnegie-Middlebrook, étaient que le cancer était revenu trop rapidement et que les médecins n’étaient pas certains de pouvoir retirer toutes les tumeurs.

“Je voulais juste qu’ils essaient”, a déclaré Carnegie-Middlebrook. Peu importe combien elle a poussé, a-t-elle dit, les médecins ne bougeraient pas.

“C’est ma vie. Je sais que je ne suis qu’un patient pour eux, mais ‘non’ était la réponse.”

Sur la base de son état et de cas similaires, a déclaré Carnegie-Middlebrook, les médecins lui ont dit qu’il lui restait environ un an à vivre.

Un porte-parole de Mount Sinai a déclaré à CBC News qu’il ne commentait pas les décisions de traitement des patients et que ses cliniciens n’étaient pas disponibles pour une entrevue.

Mais l’oncologue chirurgical de l’hôpital, le Dr Andrea McCart, a déclaré dans un communiqué que toutes les décisions de traitement sont discutées avec un certain nombre de radiologues spécialisés, d’oncologues chirurgicaux et médicaux, “afin de proposer le meilleur plan de traitement pour chaque patient”.

Carnegie-Middlebrook a subi des chirurgies et plusieurs cycles de chimiothérapie depuis 2018. (Soumis par Kylee Carnegie-Middlebrook)

“La cytoréduction et l’HIPEC sont une procédure complexe; la chirurgie répétée l’est encore plus. Les patients sont hautement sélectionnés et la procédure peut ne pas être proposée pour diverses raisons, notamment des facteurs liés au patient et à la tumeur”, a déclaré McCart dans le communiqué.

Elle a déclaré que si les médecins soupçonnaient que la chirurgie ne profiterait pas au patient ou s’il y avait un risque élevé de complications ou de décès, elle ne serait pas proposée.

Bartlett a déclaré qu’il ne voulait pas parler au nom des chirurgiens canadiens, mais en ce qui concerne le “risque-bénéfice – subir une opération complexe avec un risque important – aux États-Unis, il y a peut-être plus d’appétit pour cela qu’au Canada”.

“Je dirais qu’il y a une philosophie différente en termes de niveau d’agressivité … et cela dépend en grande partie de votre expérience avec les procédures.”

Avec ce type de cancer rare, a-t-il dit, il n’y a pas suffisamment de données disponibles pour définir les meilleures lignes directrices pour le traiter.

Avec ses propres patients, a déclaré Bartlett, il agit de manière agressive avec les récidives précoces et a constaté que souvent, faire un CRS répété avec une chirurgie HIPEC est plus efficace et conduit à de meilleurs résultats.

Pour aller de l’avant, a déclaré Bartlett, il doit y avoir des essais cliniques plus organisés qui fournissent des conseils sur ces types de cancers rares.

Un expert demande plus de soutien aux patients

Le bioéthicien canadien Kerry Bowman, qui enseigne à l’Université de Toronto, a déclaré que la situation de Carnegie-Middlebrook était “très inquiétante”, bien qu’il ait ajouté qu’il ne connaissait pas tous les détails de son cas.

Il a dit que la principale préoccupation pour lui était l’accessibilité.

“La Loi canadienne sur la santé repose sur divers principes qui sont à la fois pratiques et éthiques, dont l’accessibilité, qui, tout comme il semble, signifie que des traitements appropriés et raisonnables doivent être accessibles aux citoyens canadiens”, a-t-il déclaré.

“Le système de santé canadien est actuellement soumis à une telle pression que je pense que des questions d’accessibilité vont commencer à émerger dans tout le pays, où pouvons-nous réellement obtenir le traitement dont nous avons besoin?”

Il a déclaré que le gouvernement canadien devrait chercher des moyens de mieux soutenir les patients si davantage d’entre eux commencent à dépendre des soins de santé américains en raison du manque de ressources au Canada.

Famille levant des fonds pour l’opération

Pour l’instant, Carnegie-Middlebrook a déclaré qu’elle était en train de demander une couverture du Régime d’assurance-santé de l’Ontario (OHIP) à l’étranger, mais on lui a dit qu’il était peu probable qu’elle soit approuvée.

Elle a déclaré que ses médecins sont les experts que l’OHIP consulte lorsqu’ils examinent l’opportunité d’approuver de telles demandes de couverture. Elle a dit que ses médecins lui avaient dit que cela créerait un «dilemme» s’ils lui refusaient l’opération, mais qu’ils avaient ensuite dit à l’OHIP de la couvrir à l’extérieur du Canada.

Marg Carnegie dit que le processus qu’elle a vu sa fille traverser a été difficile et l’a laissée frustrée par le système de santé canadien. (Jennifer La Grassa/CBC)

Dans un courriel, le ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré que Santé Ontario (Action Cancer Ontario) aide le ministère à examiner les demandes de financement pour les traitements contre le cancer à l’étranger.

Il a déclaré Action Cancer Ontario utilise un certain nombre d’experts pour examiner les demandes, et ils sont tenus de déclarer un conflit d’intérêts. Si l’examinateur est le médecin traitant ou a évalué le patient, a indiqué le ministère, l’expert pourrait être exclu de l’examen.

La mère de Carnegie-Middlebrook, Marg Carnegie, a lancé un GoFundMe appelé Kylee’s Fight for Lifesaving Surgery pour les aider à payer l’opération aux États-Unis.

Carnegie a déclaré que tout ce processus avait été difficile pour elle et l’avait laissée frustrée par le système de santé.

“Il y a eu des gens vraiment formidables qui se sont présentés pour aider et nous l’apprécions”, a déclaré Carnegie.