Une patiente cancéreuse de Glasgow attend toujours de rentrer chez elle

Une patiente cancéreuse attend depuis neuf mois pour retourner dans sa maison bien-aimée qui a été endommagée après qu’un incendie a ravagé le salon de bronzage ci-dessous.

Alexis Harwood, 68 ans, affirme que les agents du logement ont promis qu’elle pourrait retourner dans son appartement dans le quartier Shettleston de Glasgow, dans « quelques semaines » après l’enfer de novembre – mais est toujours enfermée dans un logement provisoire protégé.

La soignante à la retraite, qui aspire à retrouver son fiancé qui habitait à côté d’elle, a déclaré : « Je suis absolument misérable.

« Je me remets encore de l’opération que j’ai subie le mois dernier et je ne peux même pas rester dans ma propre maison depuis dix ans. Tous les magasins ci-dessous et à plat autour du salon sont terminés – pourquoi le mien a-t-il été laissé pour durer ? Je serai mort avant de revenir.

Nous avons raconté comment les équipes de miséricorde se sont précipitées vers Body Bronzing sur Shettleston Road le 5 novembre.

Sept appareils d’incendie ont été précipités vers l’incendie d’horreur alors qu’ils combattaient l’incendie.

Alexis a raconté comment elle et ses voisins – y compris son fiancé bien-aimé Charles Cavin, 74 ans, qui habitait à côté – ont réussi à échapper à l’incendie de l’heure du thé indemnes.

« TOUT A ÉTÉ DÉTRUIT »

Elle a déclaré : « Il y avait de la fumée partout, c’était assez effrayant et nous devions aller vite.

«Je suis parti là-bas avec le pyjama sur le dos – et j’ai tout perdu à cause de tous les dommages causés par la fumée.

« Ils ont laissé les fenêtres ouvertes pendant des mois pour aérer l’endroit, donc tout a été détruit par la pluie et le grésil pendant les mois d’hiver. »

Elle a fustigé la Shettleston Housing Association pour sa communication « terrible ».

Elle a déclaré : « Je me sens très déçue. J’ai accepté de vivre dans un autre appartement parce qu’ils ont dit que ce ne serait que pour quelques semaines. Les semaines se sont transformées en mois – et maintenant nous serons bientôt dans une année.

« Soi-disant, ils blâment les retards de remplacement de tout « à l’identique », mais je doute qu’ils mettent les 400 £ de blinds que j’avais là-dedans.

«Ils ont été absolument terribles pour rester en contact avec moi. Je continue de laisser des messages parce que je ne peux jamais joindre personne.

« Ils ne me diront même pas qui est la compagnie d’assurance, alors je peux essayer de réclamer tous mes biens que j’ai perdus.

« Je suis anxieux et je veux désespérément des réponses. J’ai besoin de retourner vivre à côté de mon fiancé, surtout avec tout ce que je traverse avec mon cancer.

Un porte-parole de la Shettleston Housing Association a déclaré que la durée était simplement due aux travaux considérables à effectuer, notamment le démantèlement de tout l’appartement, le renouvellement de tous les sols et de certaines cloisons.

Et comme les travaux nécessitaient la contribution d’architectes et d’ingénieurs en structure, un mandat de construction était nécessaire avant le début des travaux.

Il a ajouté: « Tout cela – combiné à l’impact des restrictions de Covid – a malheureusement obligé Mme Harwood à quitter son domicile pendant une période de temps considérable.

«Nous comprenons que cela serait très bouleversant à tout moment, mais particulièrement pendant la pandémie.

«Notre personnel a maintenu des contacts très réguliers avec Mme Harwood tout au long pour la tenir informée des développements.

« Les travaux sont toujours en cours à ce stade mais seront bientôt terminés et nous sommes très impatients qu’elle puisse réintégrer sa propre maison. »

