Une patiente amenée à l’hôpital sur un chariot à ordures dans le Bihar, la vidéo devient virale

Une patiente du Bihar a été transportée à l’hôpital par sa famille sur un chariot à roues qui est traditionnellement utilisé pour transporter les ordures. L’incident a eu lieu dans le district de West Champaran et la famille, selon un rapport paru dans Hindustan Times, a été forcée d’amener la femme sur la poussette après s’être plainte d’essoufflement et de fièvre élevée mercredi soir.

Une demi-douzaine de personnes environ ont amené la femme de 45 ans à l’hôpital sous-divisionnaire de Bagaha, à sept km du domicile du patient. Le mari de la patiente a déclaré qu’ils n’avaient pas le choix car les transports en commun étaient fermés en raison du verrouillage, mais il n’a pas précisé s’ils avaient essayé une ambulance ou non.

Le magistrat sous-divisionnaire de Bagaha Shekhar Anand a affirmé que leur enquête avait révélé que la famille ne s’était pas vu refuser le service d’ambulance et qu’il n’était donc pas nécessaire d’amener le patient sur un chariot. «Nous avons un bon nombre d’ambulances pour le service, et nous voulons que les gens utilisent nos services d’ambulance pour transporter les patients», a déclaré le SDM alors même que plusieurs incidents ont été signalés dans le Bihar où des patients et même des victimes de Covid étaient transportés. chariots.

Pendant ce temps, cette affaire a mal tourné après que les autorités de l’hôpital ont déclaré que la patiente avait disparu de l’hôpital après un traitement bref mais incomplet. «Elle était sous notre traitement car elle souffrait d’essoufflement. Mais, le matin, elle était introuvable à l’hôpital et par conséquent, elle a été déclarée LAMA (laissée contre l’avis médical) », a déclaré le médecin de l’hôpital, le Dr AK Tiwari.

La deuxième vague de Covid-19, contrairement à la première, s’est répandue profondément dans les zones rurales du pays. Et avec des États comme le Bihar qui ont des infrastructures sanitaires médiocres, la pandémie a posé un nouveau défi.

L’État compte 58 610 infections actives à Covid-19 au 19 mai.

