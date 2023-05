Une patiente affirme avoir subi une lésion cérébrale après que les médecins de la Colombie-Britannique aient perdu la trace des opioïdes administrés contre la douleur

Une femme a intenté une action en justice contre Interior Health et trois médecins qui affirment avoir subi une surdose d’opiacés et une lésion cérébrale subséquente après que les médecins aient perdu la trace de la quantité de médicaments qu’elle avait reçus contre la douleur lors d’un séjour à l’hôpital à Cranbrook, en Colombie-Britannique, il y a deux ans. .

Dans sa réclamation, Barbie Torres a allégué que des médecins lui avaient donné une combinaison de morphine, d’hydromorphone et de kétamine après qu’elle se soit rendue à l’hôpital régional d’East Kootenay (EKRH) pour une poussée de sa maladie de Crohn en 2021.

Le procès a déclaré que les médecins n’avaient pas enregistré ses doses correctement ou « lisiblement », ce qui a conduit à une surdose.

« [The] les blessures ont causé et continuent de causer au demandeur de la douleur, de la souffrance, de l’inconfort [and] perte de jouissance de la vie », lit-on dans la plainte déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique ce mois-ci.

L’affaire décrit ce qui serait un autre cas présumé d’erreur de médication entraînant des conséquences désastreuses, qui, selon les experts, peuvent se produire plus fréquemment que les patients ne le pensent.

« Ce n’est certainement pas un événement courant, mais ce n’est pas non plus un événement inédit », a déclaré le Dr Michael Curry, médecin urgentiste et professeur agrégé de clinique à l’Université de la Colombie-Britannique.

Une analyse de l’Institute for Safe Medication Practices Canada (ISMP) en 2020 a examiné plus de 7 500 incidents médicamenteux qui ont nui à un patient au cours des cinq années précédentes.

Près de 86 % de ces incidents ont été signalés comme étant de gravité légère. Seulement 3 % ont entraîné des blessures graves ou la mort.

Par l’intermédiaire de son avocat, Torres a refusé de commenter davantage car son affaire est en cours. Ses affirmations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux et aucun des accusés n’a déposé de réponse au procès.

Dans un courriel à CBC News, Interior Health a déclaré qu’il « ne peut pas commenter les affaires devant le tribunal ».

Association de 3 médicaments contre la douleur

L’allégation indique que Torres a été admise à l’EKRH pour des vomissements et des douleurs liées à la maladie de Crohn le 16 mai 2021. Elle indique que le premier médecin lui a prescrit de la morphine et de l’hydromorphone, connues sous le nom de marque Dilaudid, vers 23h30.

Le procès a déclaré que Torres avait alors reçu 10 milligrammes de morphone et quatre milligrammes de Dilaudid sur 12 heures.

Après cela, il a déclaré qu’elle avait reçu 20 milligrammes supplémentaires de kétamine et six autres milligrammes de Dilaudid dans l’après-midi, soit un total de 40 milligrammes de médicaments sur 19 heures.

Hôpital régional d’East Kootenay à Cranbrook, en Colombie-Britannique, sur une photo non datée. (Santé intérieure)

La morphine et l’hydromorphone sont toutes deux des opioïdes utilisés pour traiter la douleur, bien que l’hydromorphone soit considérablement plus puissante. La kétamine est un anesthésique disassociatif également utilisé pour la gestion de la douleur.

« Combiner l’hydromorphone et la morphine n’est pas un problème. Ils fonctionnent en fait de manière assez similaire et il n’y a pas d’interaction spécifique entre eux », a déclaré Curry, qui n’est pas lié au procès.

« Là où les problèmes potentiels surviennent, c’est que l’hydromorphone est beaucoup plus puissante, milligramme par milligramme, que la morphine. Il faut donc être très prudent. »

Le rapport de l’ISMPC a déclaré que les opioïdes étaient la classe de médicaments le plus souvent impliqué dans des incidents causant la mort d’incidents enregistrés entre 2015 et 2020.

L’analyse a également indiqué que près de 66% des incidents se sont produits dans un hôpital, suivi des pharmacies communautaires, des établissements de soins de longue durée et des soins à domicile ou communautaires.

L’hydromorphone s’est avérée être le médicament le plus fréquemment impliqué dans les incidents ayant entraîné des blessures graves ou la mort au cours de la période de cinq ans.

En 2019, un bébé de Sherbrooke, en Ontario, a failli mourir après avoir reçu trois fois la dose appropriée de fentanyl, un opioïde mortellement puissant. Plus tard cette année-là, le rapport d’un coroner a trouvé un homme de 85 ans à Gatineau, au Québec. était décédé deux ans plus tôt parce que le personnel infirmier lui avait donné par erreur de la méthadone, un autre opioïde destiné à un autre patient.

La dose appropriée peut varier

Curry a déclaré que la dose appropriée pour un patient donné dépend d’une combinaison de facteurs qui pourraient influencer sa réaction aux narcotiques – y compris l’âge, le poids, la fonction rénale et hépatique ou tout antécédent d’utilisation d’opioïdes pouvant entraîner une tolérance accrue ou réduite.

« Aucun de ces trois médicaments n’est un médicament à ne pas utiliser les uns avec les autres. Vous pouvez certainement tous les utiliser », a déclaré Curry.

« Le problème avec … l’hydromorphone et la morphine, c’est qu’ils font tous à peu près la même chose. Donc, vous les ajoutez les uns aux autres. »

Le procès a déclaré que les doses de Torres étaient documentées sur « des feuilles distinctes de dossier d’administration des médicaments (MAR) en raison de problèmes de paperasserie ».

Moins de deux heures après sa dernière dose le 17 mai, Torres a été retrouvée inconsciente sans pouls. L’allégation indiquait que le personnel l’avait réveillée avec trois doses de naloxone mais qu’elle avait subi une lésion cérébrale.

Torres réclame des dommages-intérêts généraux et spéciaux, ainsi que des dommages-intérêts pour couvrir le coût de ses futurs soins de santé.