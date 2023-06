Une passerelle surélevée s’effondre dans une ville balnéaire du Texas, faisant des dizaines de blessés

SURFSIDE BEACH, Texas (AP) – Près de deux douzaines d’adolescents d’un camp d’été ont été blessés lorsqu’une passerelle surélevée s’est effondrée jeudi dans une ville balnéaire du Texas, avec cinq transportés par hélicoptère à l’hôpital.

Aucune des blessures ne devait mettre la vie en danger, ont déclaré des responsables du comté de Brazoria. La cause de l’effondrement de la passerelle à Surfside Beach, une petite ville du golfe du Mexique, à environ 97 kilomètres au sud du centre-ville de Houston, faisait l’objet d’une enquête.

Le chef adjoint du service d’incendie volontaire de Surfside Beach, Justin Mills, a déclaré que son service avait répondu à un appel d’urgence à 12 h 34 et mis en place des zones d’atterrissage pour les hélicoptères médicaux.

Sharon Trower, responsable de l’information publique pour le comté de Brazoria, a déclaré que toutes les victimes avaient entre 14 et 18 ans et provenaient du camp d’été de la Bayou City Fellowship. Les cinq personnes emmenées par hélicoptère ont été transportées par avion à l’hôpital Memorial Hermann de Houston. Six ont été emmenés dans des hôpitaux locaux en ambulance et environ 10 autres ont été transportés dans des hôpitaux par des véhicules privés, a déclaré Trower.

Les responsables de Memorial Hermann et les responsables du camp Bayou City Fellowship n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Une vidéo aérienne de la chaîne de télévision KTRK a montré que la passerelle semble être en bois et mène à un bâtiment.

The Associated Press