Une passerelle d’artiste vers la liberté et la possibilité

Dyson, 49 ans, peintre et sculpteur abstrait, a été sur une lancée, attirant l’attention, remportant le Studio Museum in Harlem’s Wein Prize en 2019 – et ses projets se développent. Conçues et fabriquées avec précision, ces sculptures sont ses plus grandes à ce jour. Condensé dans leur étrange mélange de formes et de géométries se trouve un puissant lexique visuel.

Un rectangle, pour Dyson, n’est pas qu’un rectangle. C’est aussi une référence à la caisse dans laquelle l’esclave Henry “Box” Brown s’est expédié aux abolitionnistes de Philadelphie depuis la Virginie en 1849. Un triangle évoque l’étroit grenier dans lequel Harriet Jacobs, l’auteur de “Incidents in the Life of a Slave Girl », s’est caché pendant sept ans pour éviter d’être capturé. Une ligne courbe évoque la coque du navire dans lequel Anthony Burns, un esclave de Virginie, s’embarqua à Boston en 1854.

“Construire, trouver, s’adapter”, a déclaré Dyson, décrivant comment chacun de ces Noirs américains a fait le point sur les structures coercitives qui les entourent et les a utilisées pour trouver leur chemin. Cet instinct, a-t-elle dit, résume l’histoire du travail de libération des Noirs. “Ce que je sais de nos pratiques de libération, c’est qu’il y a un haut niveau de tactique, de technique, d’improvisation et une relation à l’échelle et au mouvement”, a-t-elle déclaré. “Toutes ces choses se produisent simultanément.”

Son art se déploie dans cet esprit, où plan et intuition convergent. Ses sculptures nécessitent une conception et une fabrication de haut niveau, mais les lignes et les textures de leurs surfaces sont improvisées. Ses peintures, en noir sur noir ou relevées d’indigos ou de gris, comportent des lignes nettes rappelant les dessins d’architecture, mais aussi des couches et coulures effusives. Elle a inclus trois peintures dans l’exposition Pace : Elles présentent des éléments en bois qui sautent de la toile.