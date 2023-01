Une passagère de Vistara arrêtée, elle aurait frappé l’équipage de cabine et s’est déshabillée

Une Italienne de 45 ans a été arrêtée lundi pour avoir agressé des membres d’équipage à bord d’un vol Vistara Abu Dhabi-Mumbai. Les compagnies aériennes ont déclaré que Paola Perruccio, qui avait un billet en classe économique, a insisté pour s’asseoir en classe affaires et a agressé un membre d’équipage lors de son arrêt. Elle aurait donné un coup de poing à un membre de l’équipage de cabine, craché sur un autre et marché partiellement nue pendant le vol. Elle a été arrêtée par la police de Mumbai sur la base d’une plainte du personnel de cabine, mais a ensuite été libérée sous caution par un tribunal de Mumbai.

Mme Perruccio a dû être retenue dans l’avion en vol pour “comportement indiscipliné et violent”.

“Compte tenu de la poursuite de la conduite indisciplinée et du comportement violent, le commandant de bord a émis une carte d’avertissement et a pris la décision de retenir le client. Le pilote a fait des annonces régulières pour assurer les autres clients à bord de leur sécurité. Conformément aux directives et nos procédures opérationnelles standard (SOP) strictes, les agences de sécurité sur le terrain ont été informées de prendre des mesures immédiates à leur arrivée”, a déclaré Vistara dans un communiqué.

Elle a également enlevé certains de ses vêtements et a marché dans l’allée partiellement nue, lançant des injures et agressant des membres d’équipage.

Après avoir enregistré une affaire contre le passager, la police de Mumbai a déposé un acte d’accusation dans la journée.

“La police de Mumbai a déposé un acte d’accusation en un temps record dans une affaire de mauvaise conduite d’un passager d’une compagnie aérienne en vol”, a indiqué la police.

Un examen médical a également été effectué sur la femme avant de la réserver en vertu de plusieurs articles du Code pénal indien. La police a déclaré avoir accompli toutes les formalités d’enregistrement des déclarations des co-passagers, de l’équipage et des autres.

L’incident choquant est le dernier de plusieurs signalés récemment où des passagers indisciplinés se sont mal comportés avec d’autres passagers et membres d’équipage. Les compagnies aériennes indiennes font également l’objet d’une surveillance accrue depuis l’année dernière, initialement en raison de plusieurs pannes mécaniques en vol, et plus récemment en raison de la gestion par l’équipage des passagers indisciplinés.

Deux vols d’Air India font l’objet d’un examen minutieux pour des incidents impliquant des passagers ivres.

L’équipage d’un vol New York-Delhi a été désinscrit après qu’un passager ivre ait uriné sur une femme âgée. Dans un autre vol Air India Paris-Delhi, un passager ivre avait uriné sur le siège vacant et la couverture d’une passagère. Un autre passager, également en état d’ébriété, a été surpris en train de fumer dans les toilettes et de refuser de répondre aux consignes.

Deux autres incidents de dépliants essayant d’ouvrir la sortie de secours, l’un en l’air, ont également provoqué l’indignation et des inquiétudes concernant la sécurité.

Un passager voyageant sur un vol Nagpur-Mumbai IndiGo il y a deux jours aurait tenté de retirer le couvercle de la sortie de secours alors que l’avion était en l’air et en approche pour l’atterrissage.

C’était quelques jours après que la Direction générale de l’aviation civile (DGCA), le régulateur national de l’aviation, a révélé qu’un passager d’un vol IndiGo, Chennai-Tiruchirappalli avait ouvert la porte de secours le 10 décembre de l’année dernière. Le ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a confirmé plus tard que le passager était Tejasvi Surya et a déclaré qu’il avait ouvert la porte “par erreur” et s’en était excusé.