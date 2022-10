Une passagère de train britannique félicitée pour avoir refusé de céder son siège de première classe à une vieille femme

Une passagère de train, voyageant de Londres à Aberdeen après un voyage de travail de 2 semaines à l’étranger, a reçu un large soutien en ligne après avoir refusé de céder sa place à une femme âgée pendant le trajet de 7 heures. La dame au début de la trentaine s’est rendue sur Reddit et a posté sur le fil populaire AITA décrivant son sort. Elle a révélé qu’elle avait pré-réservé un siège de première classe pour son voyage en sachant que cela garantirait son intimité et suffisamment d’espace pour travailler.

Jetez un œil à son message intitulé “AITA pour ne pas avoir bougé de mon siège réservé pour une personne âgée?”

Le siège attribué à la femme était l’un des « sièges prioritaires » de la voiture, généralement situés aux extrémités de la voiture. Ils sont spécialement conçus pour ceux qui ne peuvent pas rester debout longtemps, par exemple les personnes handicapées et les personnes âgées. La femme de 32 ans a précisé dans son message qu’elle ne savait pas que le siège qui lui avait été attribué était prioritaire.

Décrivant l’incident plus en détail, la femme a révélé que peu de temps après être montée dans le train, une femme âgée qui avait l’air d’environ 60 ans “assez grossièrement” lui a demandé de se lever du siège pour pouvoir s’asseoir. Elle a écrit dans son message: “Je lui ai dit que j’avais réservé le siège et qu’elle aurait besoin de parler à un membre du personnel pour lui en trouver un.” La femme âgée a alors souligné qu’il n’y avait plus de sièges disponibles en première classe et dans le reste du train. La passagère de 32 ans a alors réitéré qu’elle ne bougerait pas de son siège.

Ensuite, un garde du train est venu vers le duo pour essayer de régler la situation. La conversation a révélé que la femme âgée n’avait réservé qu’un « billet de retour » et n’avait aucune réservation. Le gardien a ensuite demandé à la passagère de 32 ans si elle envisageait de déménager mais elle a de nouveau refusé.

Les utilisateurs de Reddit ont apporté leur soutien à la femme qui a partagé le message et ont déclaré qu’elle avait de nombreuses raisons de tenir bon. Alors que plusieurs affiches ont appelé la compagnie ferroviaire pour lui avoir attribué le siège, d’autres ont souligné qu’elle n’avait pas à se mettre très mal à l’aise à cause de quelqu’un d’autre. Un utilisateur a déclaré : « La compagnie ferroviaire a tort ici. Ils ont vendu les sièges pour personnes handicapées comme étant les sièges les plus chers du train. Ensuite, ils ont essayé de faire passer la personne qui avait acheté ces sièges aux normes. Ces sièges ne devraient, à mon avis, jamais être vendus à moins que l’occupant ne soit handicapé. C’est sur l’opérateur ferroviaire. Ce n’est pas sur vous.

Un utilisateur a ajouté : « S’ils proposaient de rembourser le prix de mon billet, je déménagerais. Mais pas d’incitation ? Nan.

Partageant son expérience, une personne a déclaré: “Je ne connais pas les trains britanniques, mais j’ai vu des sièges pour personnes handicapées spécialement marqués lors de l’achat de billets de sport.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici