Une femme déclamée a accusé un concurrent asiatique de Great British Bake Off de « tous ces attentats à la bombe » avant que le « chauffeur de bus lui demande de descendre du bus » à des kilomètres de son arrêt.

Ali Imdad, 33 ans, d’Alum Rock, Birmingham, voyageait sur le service 94 National Express West Midlands depuis le centre-ville le samedi 20 à 18h15.

Le propriétaire de la pâtisserie, Cocoa by Ali, a décrit comment il avait été « fait pour se sentir comme un criminel » quand il a affirmé que le chauffeur lui avait demandé de descendre du bus.

M. Imdad a partagé le clip sur Twitter, sous-titré: « Non seulement j’ai été appelé un bombardier et accusé d’avoir ruiné le pays pour être asiatique, mais lorsque j’ai défié le Karen, le chauffeur a menacé de me jeter du bus National Express West Midlands. Dans un bus bondé, personne n’a rien dit.

Ali, qui s’est classé neuvième dans la série 2013 de The Great British Bake Off, a ajouté: ‘Non. Malgré l’envie éternelle de le faire, je n’ai pas répondu: « J’étais sur le Great British Bake Off b ****, vous ne pouvez pas obtenir plus de britannique que ça ».

Dans la vidéo, filmée par M. Imdad, on entend la femme dire: «Il y a cinquante ans, il n’y avait pas d’Asiatiques. Maintenant, c’est partout.

M. Imdad répond: « Alors? »

La femme répond: «Qu’as-tu fait au pays?

«Qu’est-ce que j’ai fait au pays? Qu’avez-vous fait au pays? Demande M. Imdad.

La femme déclare: «Tous ces bombardements».

M. Imdad répond: « Oh, alors j’ai fait les bombardements? »

Elle ajoute rapidement: « Ouais, tu as. »

«Alors j’ai fait les bombardements?

Avant de sortir de son siège, la femme ajoute: «Ouais, des gens comme toi».

S’adressant à MailOnline, M. Imdad a expliqué comment il écoutait sa musique dans le bus et regardait par la fenêtre quand il a entendu la femme « marmonner » à côté de lui.

Il a dit: « Dans les lacunes de ma musique, je pouvais juste entendre des trucs comme: » Ce pays est allé à la merde. Boris fait tout mal, il n’est pas assez strict. »

«Ensuite, cela a attiré mon attention. J’ai pensé: « Je vais retirer mes écouteurs et essayer de faire attention à ce qu’elle dit. » »

Il a poursuivi: « Elle a simplement fait des sottises pendant environ cinq minutes sur le même genre de choses. Elle ne disait rien de clair jusqu’à ce qu’elle dise qu’il y a trop d’Asiatiques ici.

« C’est à ce moment-là que j’ai sorti mon téléphone et que la première chose que j’ai faite a été d’appuyer sur le bouton d’enregistrement, puis j’ai commencé à la confronter. »

Le propriétaire de la pâtisserie a expliqué comment il avait dit à la femme de « descendre » du bus, mais l’homme derrière où il était assis la « défendait » alors qu’il était « victime ».

M. Imdad a ajouté: « Je suppose que ce qui était vraiment exaspérant, c’est que dans un bus plein de monde – personne n’a parlé. »

Il a décrit comment deux personnes ont offert des mots gentils après que la femme ait quitté le bus, mais ont déclaré: « Au milieu de cette tirade d’abus, je me sentais tellement seul. »

M. Imdad a révélé comment le chauffeur de bus avait arrêté le bus peu de temps après le départ de la femme à l’arrêt de Nechells.

Il a déclaré: «Le chauffeur du bus a entendu ce qui se disait parce qu’une minute ou deux plus tard, il a littéralement arrêté le bus, a sorti les clés, est sorti et a dit: » J’ai besoin que vous descendez du bus. » Il me parlait.

M. Imdad a affirmé que le chauffeur du bus avait déclaré que c’était parce qu’il « criait » et lui avait dit que s’il voulait se plaindre, il devrait descendre du bus et appeler la police.

M. Imdad a accepté de se taire jusqu’à son arrêt, mais a ajouté: « C’était vraiment bizarre parce que pourquoi n’a-t-il pas fait ça quand elle criait? »

Parlant de ce qu’il a ressenti pendant l’échange, il a déclaré: « C’est tellement exaspérant – j’essaie juste de rentrer chez moi.

« Juste pour exister, juste parce que mes pigments de peau sont légèrement plus foncés que les siens, je ne suis pas seulement victime, je me sens comme un criminel en me faisant dire de descendre du bus parce que je défends mes droits humains. »

M. Imdad a déclaré qu’il avait signalé l’incident à la police des West Midlands qui enquêtait sur l’incident.

Parlant de National Express West Midlands, M. Imdad a déclaré avoir reçu un appel de la compagnie de bus et on lui a dit qu’ils seraient « en contact », ajoutant qu’ils « examineraient la question » et « cela n’aurait pas dû arriver ».

Une porte-parole de National Express West Midlands a déclaré: « National Express West Midlands prend des mesures énergiques contre les abus raciaux.

« Nous encourageons toute personne victime de crimes haineux dans les transports en commun à le signaler à la police de West Midlands Safer Travel.

« Nous avons une vidéosurveillance cristalline sur tous les bus National Express et nous mettrons les images à la disposition de la police pour l’aider dans toute enquête.

« National Express West Midlands enquêtera également sur cet incident et prendra toutes les mesures nécessaires conformément aux procédures disciplinaires de notre personnel. »

MailOnline a contacté la police des West Midlands.