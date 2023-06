Une passagère de 19 ans du Titan voulait battre le record du monde du Rubik’s Cube en expédition, dit sa mère

Shahzada Dawood, à droite, et son fils de 19 ans, Suleman, étaient deux des cinq passagers à bord du submersible Titan. (Engro Corp./Reuters)

La mère et l’épouse de deux passagers à bord du submersible Titan disent qu’elle n’a pas abandonné l’espoir que son fils et son mari soient retrouvés vivants – pas avant que l’approvisionnement d’urgence en oxygène du navire de 96 heures soit épuisé.

« C’est là que j’ai perdu espoir », a déclaré Christine Dawood à la BBC dans une interview. « Je pense que c’est la seule chose qui nous a permis de passer à travers, parce que nous espérions. »

Le mari de Christine, Shahzada Dawood, et son fils de 19 ans, Suleman, sont deux des cinq passagers considérés comme perdus en mer à la suite d’une « implosion catastrophique » du navire Titan il y a une semaine, qui était en route pour voir l’épave du Titanic au large de Terre-Neuve. côte.

Dans une interview avec la BBC, Christine Dawood a déclaré que son fils avait apporté un Rubik’s Cube avec lui lors de l’expédition dans le but de battre un record du monde Guinness. Elle a dit que son fils « n’irait nulle part sans son Rubik’s Cube » et qu’il était ravi de partir à l’aventure avec son père, Shahzada.

Christine Dawood a déclaré qu’elle et Shahzada, Suleman et sa fille de 17 ans, Alina, sont montés à bord du Polar Prince, le navire qui a emmené le submersible en mer, le jour de la fête des pères.

Lorsqu’on lui a dit pour la première fois que le bateau avait perdu la communication avec le submersible, elle a dit qu’elle ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait.

« Et puis, ça s’est dégradé à partir de là », a-t-elle déclaré.

Difficile d’imaginer une « fermeture »

Dans une déclaration à CBC News, la famille Dawood a déclaré qu’elle était reconnaissante du soutien international et souhaitait remercier tous ceux qui ont participé aux efforts de sauvetage et de recherche la semaine dernière.

« L’immense amour et le soutien que nous continuons de recevoir nous aident à endurer la perte inimaginable de Shahzada et Suleman », a déclaré la famille dans un communiqué. « Nous vous demandons respectueusement de garder toutes les âmes décédées et leurs familles dans vos prières pendant cette période de deuil difficile. »

REGARDER | Andrew Chang, de la CBC, explique ce qui s’est passé et comment le Titan a été détruit : Le submersible touristique du Titanic détruit : comment c’est arrivé | À propos de ça L’épave du submersible Titan disparu a été retrouvée près du site du Titanic. Tous ceux qui étaient à bord sont perdus en mer. Andrew Chang explique ce qui s’est passé et comment le Titan a été détruit.

Avec les Dawood, trois autres passagers étaient à bord du submersible – le PDG d’OceanGate, la société qui possédait et exploitait le Titan, Stockton Rush, l’expert et explorateur du Titanic Paul-Henri Nargeolet et l’homme d’affaires britannique Hamish Harding.

Christine Dawood se souvient de son mari comme quelqu’un qui était fasciné par le monde et son histoire. Elle a dit qu’il avait une grande profondeur de connaissances qu’il aimait partager avec tout le monde, et elle espère continuer son travail.

« Je pense qu’il a lancé tant de projets incroyables. Il a aidé tant de gens, et je pense qu’Alina et moi voulons vraiment continuer cet héritage », a-t-elle déclaré.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, en haut à gauche, le milliardaire britannique Hamish Harding, en haut à droite, l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet, en bas à gauche, et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood avec son fils Suleman sont considérés comme perdus en mer suite à « l’implosion catastrophique » du submersible Titan la semaine dernière. (Shannon Stapleton/Reuters, Jannicke Mikkelsen/Reuters, HarperCollins France/Reuters, Engro Corp./Reuters)

Christine Dawood a déclaré à la BBC qu’elle était censée participer à l’expédition submersible Titan avec son mari, mais que le voyage a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

La famille est retournée à St. John’s samedi et une prière funéraire a eu lieu dimanche pour Shahzada et Suleman. Elle a dit qu’elle ne savait pas s’il était possible de trouver la solution, mais elle et sa fille s’acquitteront de l’héritage de leurs proches.

Par exemple, Christine Dawood a déclaré qu’elle et sa fille espéraient apprendre le Rubik’s Cube et regarder tous les films que Suleman aimait.

« Nous nous sommes promis de l’apprendre pour Suleman », a-t-elle déclaré. « Ils me manquent. Ils me manquent vraiment, vraiment. »

