Une partisanerie profonde sera exposée alors que le Congrès publie des projets de loi de vote concurrents

ATLANTA (AP) – Dans les semaines à venir, le Congrès envisagera de renforcer les lois sur le vote et les élections – des efforts qui refléteront le vaste fossé entre les démocrates et les républicains sur la protection d’un fondement de la démocratie américaine.

Les partis dévoileront des propositions distinctes et concurrentes qui auront peu de chances de succès dans un gouvernement divisé, mais qui seront probablement utilisées pour rallier les partisans avant les élections de 2024.

Les républicains de la Chambre ont publié lundi une proposition qui resserrerait les lois sur le vote et prendrait une position provocante contre les craintes que les lois adoptées ces dernières années par les législatures des États contrôlées par le GOP désavantagent certains électeurs. Les démocrates, quant à eux, se préparent à réintroduire leurs propres propositions pour établir des normes de vote fédérales et rétablir les protections en vertu de la loi sur les droits de vote.

Alors même que le pays se prépare pour la prochaine élection présidentielle, les mesures séparées souligneront comment les deux principaux partis ont agi avec peu de cohésion et sont souvent complètement en désaccord sur les procédures de vote.

Les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils envoyaient un message en publiant leur plan à Atlanta à la veille du match des étoiles de la Major League Baseball. La MLB a retiré son match du milieu de l’été de la banlieue de la ville en 2021 en raison d’objections à ce que l’État promulgue des lois électorales restrictives.

L’événement a également donné le coup d’envoi à la Chambre pour faire adopter la «loi américaine sur la confiance dans les élections» du GOP.

« Cette législation est la législation sur l’intégrité électorale la plus substantielle et la plus conservatrice qui sera présentée à la Chambre depuis plus d’une génération », a déclaré lundi le représentant républicain du Wisconsin Bryan Steil, président du comité d’administration de la Chambre, lors d’une conférence de presse tenue dans un restaurant. Banlieue d’Atlanta.

« Cela fonctionne pour renforcer la confiance des électeurs et faire respecter la Constitution en garantissant que les États conservent le contrôle principal sur les élections, et non le gouvernement fédéral », a déclaré Steil lors d’une audience le mois dernier. « Cela contraste fortement avec les efforts des démocrates de la Chambre lors des deux derniers congrès, qui auraient nationalisé notre système électoral et l’ont centralisé à Washington, DC »

Depuis l’élection présidentielle de 2020, de nombreuses législatures d’État dirigées par les républicains ont ajouté des exigences d’identification au vote par correspondance, réduit ou interdit l’utilisation des urnes et limité la capacité d’une personne à retourner un bulletin de vote au nom de quelqu’un d’autre.

Les républicains de Géorgie ont présenté la vaste loi électorale de 2021 de l’État comme un modèle de réforme nationale, arguant que les élections de mi-mandat de 2022 et la solide participation électorale étaient un reproche aux craintes que la mesure n’entraîne la suppression des électeurs.

« L’Assemblée générale de Géorgie a travaillé pour créer un système qui facilite le vote, avoir des résultats qui peuvent être audités et vérifiés, donner aux électeurs des options pour leur méthode de vote préférée et renforcer la confiance en utilisant l’identification des électeurs », a déclaré l’ancien représentant de l’État de Géorgie. Scot Turner, un républicain, a déclaré au comité d’administration de la Chambre lors d’une audience en mai.

Les critiques affirment que les groupes d’assistance aux électeurs ont dû redoubler d’efforts pour contrer les effets de la loi, en dépensant plus d’argent pour éduquer les électeurs et les aider à s’assurer qu’ils pourraient voter avec succès malgré de nouveaux obstacles.

La législation du House GOP encouragerait les États à examiner les listes électorales, à mener des audits post-électoraux et à adopter d’autres contrôles sur l’éligibilité des électeurs. Il vise également à faire un exemple des lois électorales de Washington, DC en mettant fin à la politique du district permettant aux non-citoyens de voter pour les bureaux locaux et en interdisant aux responsables électoraux d’envoyer des bulletins de vote par correspondance non demandés.

La législation républicaine comprend également des dispositions visant à assouplir les exigences en matière de rapports financiers et d’autres restrictions imposées aux partis politiques, ainsi qu’à protéger les organisations à but non lucratif qui s’engagent dans le plaidoyer politique contre la divulgation de leurs donateurs.

Tout est fait au nom de « l’intégrité des élections » et de la restauration de la confiance des électeurs dans les résultats. Mais ce que les républicains ne disent souvent pas, c’est que l’ancien président Donald Trump a attisé bon nombre de ces doutes avec son insistance sans fondement sur le fait que les élections de 2020 lui ont été volées.

Les démocrates affirment que les attaques soutenues contre le processus de vote par Trump et ses alliés montrent que des mesures sont nécessaires pour garantir des élections libres et équitables. Leurs efforts de longue date pour promulguer des protections fédérales en matière de vote ont échoué l’année dernière après que les démocrates n’ont pas été en mesure d’obtenir suffisamment de voix au Sénat pour surmonter les règles de procédure utilisées par les républicains pour les bloquer.

Bien que peu de choses aient changé depuis lors, les démocrates soutiennent qu’il est important de continuer à insister sur la question.

« L’Amérique est menacée par les négationnistes électoraux et les forces anti-votes extrémistes qui minent notre démocratie », a déclaré le représentant de New York Joe Morelle, le démocrate de rang au sein du comité d’administration de la Chambre. « En revanche, notre programme propose des normes nationales qui garantissent que chaque Américain éligible peut participer à des élections accessibles, sécurisées et transparentes. »

Les démocrates s’attendent à ce que les propositions reflètent étroitement un projet de loi mis à jour qui a été élaboré l’année dernière avec la participation du sénateur Joe Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale. Il avait recherché un compromis qui pourrait attirer un certain soutien républicain, abandonnant certaines des dispositions les plus controversées et poussant à maintenir les exigences d’identification des électeurs approuvées par l’État dans certaines circonstances.

En fin de compte, les républicains sont restés unis dans leur opposition, arguant que le projet de loi était une prise de pouvoir démocrate visant à prendre le contrôle des élections fédérales. Le John Lewis Voting Rights Advancement Act, nommé en l’honneur de l’ancien leader des droits civiques et membre du Congrès de Géorgie décédé en 2020, permettrait la reprise de l’examen fédéral des modifications de la loi électorale dans certaines juridictions.

Une décision de 2013 de la Cour suprême des États-Unis a interrompu le processus connu sous le nom de précontrôle, après avoir décidé que la formule était obsolète pour identifier les juridictions devant faire l’objet d’un examen.

Pendant ce temps, les États n’attendent pas l’action fédérale, ce qui entraîne une vague de projets de loi liés aux élections qui divergent fortement en fonction de l’État et du parti qui contrôle. Là où les démocrates détiennent la majorité, les législateurs se sont concentrés sur l’élargissement de l’accès au vote, la refonte du processus de redécoupage et le rétablissement du droit de vote pour ceux qui ont déjà été condamnés pour crime.

La Californie, New York, l’Oregon, la Virginie et Washington font partie des États qui ont adopté des lois complètes sur le droit de vote ces dernières années.

Dans le Michigan, les législateurs ont été occupés à adopter une législation pour mettre en œuvre une initiative approuvée par les électeurs en 2022 qui a établi neuf jours de vote anticipé, l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo ou d’un affidavit signé pour vérifier l’identité d’un électeur et l’utilisation d’une liste permanente d’électeurs absents, parmi d’autres actions. Les législateurs évaluent également une proposition visant à créer une loi sur les droits de vote au niveau de l’État qui créerait un processus de préautorisation pour l’examen au niveau de l’État des modifications du vote local dans certaines circonstances.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, démocrate dans son deuxième mandat, a déclaré que les républicains à la Chambre des représentants des États-Unis n’étaient jusqu’à présent pas disposés à faire face à de fausses déclarations concernant les élections et à adopter des politiques favorables aux électeurs.

« Ce que nous avons vu de ce Congrès vraiment au cours des six derniers mois est – au lieu de résister aux mensonges autour de la démocratie – creuser en eux », a déclaré Benson. « Toute législation qui amplifie la désinformation ou la codifie, au lieu de la démystifier, va être contraire à ce dont nous avons vraiment besoin au Michigan et ailleurs pour restaurer et garantir que nos électeurs ont confiance dans nos élections. »

Elle a également appelé le Congrès à fournir un niveau de financement soutenu pour les élections, plutôt que l’approche dispersée qui a abouti à un montant variable chaque année. Une récente proposition de budget du GOP a éliminé les subventions fédérales aux bureaux électoraux des États et locaux afin d’améliorer la technologie et la sécurité des élections.

___

Groves a rapporté de Washington.

Stephen Groves et Christina A. Cassidy, Associated Press