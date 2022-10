Une partie spéciale du cerveau s’illumine lorsque nous voyons de la nourriture

“Notre première réaction a été, ‘C’est mignon et tout, mais ça ne peut pas être vrai'”, dit Khosla.

Pour confirmer leur découverte, les chercheurs ont utilisé les données pour former un modèle informatique de cette partie du cerveau, un processus qui prend moins d’une heure. Ensuite, ils ont alimenté le modèle de plus de 1,2 million de nouvelles images.

Effectivement, le modèle s’est allumé en réponse à la nourriture. La couleur n’avait pas d’importance – même les images de nourriture en noir et blanc la déclenchaient, mais pas aussi fortement que celles en couleur. Et le modèle pouvait faire la différence entre la nourriture et les objets qui ressemblaient à de la nourriture : une banane contre un croissant de lune, ou un muffin aux myrtilles contre un chiot avec un visage en forme de muffin.

À partir des données humaines, les chercheurs ont découvert que certaines personnes répondaient légèrement plus aux aliments transformés comme la pizza qu’aux aliments non transformés comme les pommes. Ils espèrent explorer comment d’autres choses, comme aimer ou ne pas aimer un aliment, peuvent avoir un impact sur la réponse d’une personne à cet aliment.

Cette technologie pourrait également ouvrir d’autres domaines de recherche. Khosla espère l’utiliser pour explorer comment le cerveau réagit aux signaux sociaux comme le langage corporel et les expressions faciales.

Pour l’instant, Khosla a déjà commencé à vérifier le modèle informatique sur de vraies personnes en scannant le cerveau d’un nouvel ensemble de volontaires. «Nous avons récemment recueilli des données pilotes sur quelques sujets et avons pu localiser cette composante», dit-elle.