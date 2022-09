Une partie importante de ma vie part avec Roger Federer, déclare l’émotionnel Rafael Nadal

Le tennis a été considéré par beaucoup comme un sport solitaire. La vie sur le circuit peut être difficile, comme l’ont déclaré de nombreuses stars de la période récente du sport, qui se sont exprimées et ont abordé cette caractéristique du tennis professionnel.

Et dans un sport où les athlètes s’affrontent pour des honneurs individuels, il y a un million de façons dont les relations entre concurrents rivaux pourraient ternir, au moins sur une période de temps considérablement longue sinon instantanément.

Mais, la démonstration de respect sans tache partagée et réciproque par les deux plus grands joueurs à avoir jamais ramassé une raquette de tennis a prouvé une fois de plus pourquoi les petits enfants du monde entier ont besoin de se lancer dans la discipline du sport.

Même les cœurs les plus puissants n’ont pu s’empêcher de se briser lorsque Roger Federer et Rafael Nadal se sont assis sur le banc pour peut-être la dernière fois lors d’un événement de tennis en qualité de concurrents, pleurant inconsolablement à la connaissance de la même chose.

Les larmes coulaient des yeux des sportifs exemplaires, qui ont été une source d’inspiration pour plusieurs générations, à un moment de l’histoire du sport alors que le monde disait adieu à l’un des athlètes les plus chics à avoir jamais joué au tennis sur gazon. Le monde entier l’a ressenti, le vide que Federer laisse derrière lui alors qu’il entre dans la prochaine phase de sa vie, mais probablement pas plus que son rival le plus féroce Nadal.

“Quand Roger quitte le Tour, une partie importante de ma vie part aussi.”

« À la fin, tout est devenu super émotionnel. Pour moi, cela a été un immense honneur de faire partie de ce moment incroyable de l’histoire de notre sport, et en même temps de nombreuses années à partager beaucoup de choses ensemble.

La rivalité qui a commencé en 2004 a duré deux décennies et a touché la vie de millions de personnes. 24 titres époustouflants ont été décidés lorsque ces deux piliers du jeu se sont affrontés pour le gros lot le dernier jour des tournois. Sur un total de 40 occasions, les grands se sont affrontés alors qu’ils se battaient bec et ongles pour la victoire, ce qui était tout sauf une seconde nature pour eux.

“Il a été à côté ou devant moi dans des moments importants de ma vie”, se souvient Nadal.

L’apogée de ces deux messieurs restera dans l’histoire comme un chapitre surréaliste rendu d’autant plus précieux par le respect qu’ils se portent, bien qu’ils soient le plus grand ennemi l’un de l’autre.

“Quand j’ai commencé à être un meilleur joueur, Roger était toujours là devant moi. Pour moi, il a toujours été le gars à battre. Donc, à un moment donné, nous étions probablement les plus grands rivaux – je pense toujours dans le bon sens.

« Nous nous respectons beaucoup, nos familles, nos équipes. Je veux dire, nous n’avons jamais eu de gros problèmes », a déclaré Nadal.

Alors que la rivalité s’intensifiait, la parenté entre les légendes qui ont tant accompli dans leur carrière que le fait même que ces deux icônes aient atteint leur apogée à la même époque semble onirique.

“Mais c’est vrai que la relation personnelle s’est améliorée quand nous vieillissions, je pense que chaque année, la relation personnelle s’améliore de jour en jour. Je pense que d’une certaine manière, nous comprenons à la fin que nous avons beaucoup de choses similaires. Nous abordons la vie probablement de la même manière”, a déclaré Nadal.

“Dans la vie de famille, la vie personnelle, nous abordons probablement la vie, pas d’une manière très différente. C’est pourquoi nous pouvons nous faire confiance, nous pouvons parler très souvent et nous sommes capables de parler en nous sentant très libres, en nous sentant confiants.”

“Avoir quelqu’un comme Roger avec qui je me sens en confiance pour parler de n’importe chose personnelle, c’est quelque chose qui est très beau après toutes les choses que nous avons partagées ensemble et toutes les choses importantes que nous avons combattues pendant si longtemps.

“Je suis très fier de faire partie de sa carrière dans d’une certaine manière. Mais même pour moi, plus heureux de terminer notre carrière comme des amis après tout ce que nous avons partagé sur le court comme des rivaux.”

Le monde du tennis manquera énormément à l’un de ses fils préférés qui leur a donné beaucoup de raisons de sourire toutes ces années alors que l’image éternelle de “ce” revers à une main qui a été le symbole de l’élégant grand suisse, tourne en boucle dans les mémoires de ceux qui ont la chance d’en avoir été les témoins directs.

