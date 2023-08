Une partie du marché de consommation chinois résiste à un large déclin

Les clients profitent de la nourriture dans un nouveau magasin Costco à Shanghai le premier jour de son opération d’essai, le 10 mars. Service de presse chinois | Service de presse chinois | Getty Images

BEIJING — Si les ventes au détail ont ralenti cet été, cela n’a pas été le cas dans certaines régions de Chine. Au début du mois de juillet, David et Susan Schwartz, résidents de New York, ont visité trois Costco magasins, appelés entrepôts, à la périphérie de Shanghai et de la ville voisine de Suzhou. Ils ont déclaré que le trafic piétonnier quotidien moyen était d’environ 7 000 personnes, soit le double de celui des États-Unis, pour des magasins à peu près de la même taille. « En Chine, nous avons vu beaucoup de monde chaque jour où nous y allions, à chaque fois que nous y allions, du matin au soir, en semaine et le week-end, juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde », a déclaré David Schwartz. « Nous n’avons pas du tout ressenti de flux et de reflux. » Cela contraste avec les sites Costco aux États-Unis, où les jours de semaine ne sont pas aussi occupés que les week-ends, a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière.

David et Susan sont co-auteurs du prochain livre « The Joy of Costco : A Treasure Hunt from A to Z ». Ils ont passé sept ans à visiter des entrepôts dans presque toutes les régions où Costco est présent – ​​plus de 10 pays et plus de 40 États américains. Le livre n’est ni sponsorisé ni officiellement autorisé par Costco, bien que le détaillant américain ait passé des commandes pour le stocker, ont indiqué les Schwartze. Costco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les ventes au détail en Chine ont ralenti pour atteindre une hausse de 2,5 % sur un an en juillet, ajoutant à l’incertitude croissante quant à la croissance future du pays. Pendant ce temps, Costco a ouvert deux nouveaux magasins en Chine cet été : un à Hangzhou, où se trouve le siège d’Alibaba, et un autre dans la ville de Ningbo, à deux heures de route. L’adhésion annuelle, hors remises promotionnelles, coûte 299 yuans (41 dollars) contre 60 dollars aux États-Unis.

Le marché premium

Le grossiste est loin d’être la seule marque étrangère à se développer en Chine. En août, la marque de soins de la peau premium Malin+Goetz, basée à New York, a ouvert sa première boutique en Chine continentale à Shanghai. Parent entraîneur Tapisserie ce mois-ci, il a annoncé son intention d’ouvrir un réseau de 10 magasins Kate Spade sur le continent au cours de l’exercice se terminant à l’été 2024. « Il existe certaines sociétés multinationales qui ont toujours des activités extrêmement prospères en Chine », a déclaré vendredi Chris Reitermann, PDG d’Ogilvy Asie-Pacifique et Grande Chine, dans une interview. « Ce que vous verrez, c’est que le marché premium continuera certainement à bien se porter », a-t-il déclaré à CNBC. Mais « le ciblage [the] classe moyenne, ce sera un défi. Vous verrez les gens faire du commerce. »

Les définitions de la classe moyenne peuvent varier selon les pays. En Chine, le McKinsey Global Institute estime que la classe moyenne supérieure gagne un revenu annuel de plus de 160 000 yuans (21 950 dollars). Entre 2019 et 2021, cette catégorie de revenus est passée de 99 millions de ménages à 138 millions, estime l’institut. Il s’attend à ce que 71 millions de ménages supplémentaires puissent accéder à cette tranche de revenus plus élevée d’ici 2025. Aussi élevés que soient ces chiffres, cela signifie également que la plupart des ménages gagnent beaucoup moins. La Chine compte 1,4 milliard d’habitants, soit environ quatre fois la taille des États-Unis.

Les dépenses publicitaires baissent

Les poches de croissance n’ont pas suffi à apaiser l’incertitude. Les entreprises retardent leurs campagnes de marketing, a déclaré Reitermann d’Ogilvy. « Les dépenses médiatiques sont en baisse de 10 à 20 % par rapport à l’année dernière, et l’année dernière n’a pas été une bonne année parce que l’année dernière était en baisse par rapport à l’année précédente », a-t-il déclaré. « Il y a donc une sorte de double diminution. C’est généralisé. » La reprise économique de la Chine après la pandémie s’est essoufflée après le premier trimestre, le tourisme étant un rare point positif. L’indice officiel de confiance des consommateurs a plongé en avril pour atteindre un plus bas proche de son plus bas niveau à l’automne 2022, alors que la Chine était encore aux prises avec les contrôles de Covid.

Même à l’extrémité inférieure du spectre, [China is going to have] Une croissance du PIB de 3 à 4 % au cours des trois prochaines années. Chris Reitermann PDG, Ogilvy Asie-Pacifique et Grande Chine

Le marché immobilier massif, où est stockée la majorité du patrimoine des ménages, a accéléré sa baisse en juillet. « Vous pouvez dire que nous parlons dans une période d’incertitude où nous prévoyons un premier semestre très sain, mais il y a des indicateurs à surveiller à l’avenir qui auront un impact sur les perspectives pour les 12 à 18 prochains mois », a déclaré l’associé principal de McKinsey. Daniel Zipser a déclaré début août. Il a déclaré que les entreprises devaient penser à réussir en Chine dans les deux à trois prochaines années, plutôt que dans les 12 prochains mois.

De nouvelles compétences commerciales