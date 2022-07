Une partie du complexe de silos de Beyrouth s’effondre après un incendie, à la suite de l’explosion dévastatrice du port de 2020

Une section des énormes silos à grains du port de Beyrouth, déchiquetée lors de l’explosion de 2020, s’est effondrée dans un énorme nuage de poussière dimanche après un incendie d’une semaine déclenché par des grains qui avaient fermenté et enflammé sous la chaleur estivale.

Le bloc nord des silos s’est effondré après ce qui ressemblait à une explosion, soulevant une épaisse poussière grise qui enveloppait la structure emblématique et le port à côté d’un quartier résidentiel. Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un avait été blessé.

Assaad Haddad, le directeur général du Port Silo, a déclaré à l’Associated Press que “tout est sous contrôle” mais que la situation ne s’est pas encore apaisée. Quelques minutes plus tard, la poussière est retombée et le calme est revenu.

Cependant, Youssef Mallah, du département de la Défense civile, a déclaré que d’autres parties du bloc nord des silos étaient en danger et que d’autres sections de la ruine géante pourraient s’effondrer.

Une section du complexe de silos le long du front de mer de Beyrouth est en train de brûler vendredi. L’incendie s’est déclaré le 7 juillet en raison de la fermentation des stocks de céréales restants associée à la hausse des températures. (Joseph Aïd/AFP/Getty Images)

Les silos géants de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, ont résisté à la force de l’explosion il y a deux ans, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth de l’explosion chimique qui a tué plus de 200 personnes, en a blessé plus de 6 000 et a gravement endommagé des quartiers entiers.

En juillet, un incendie s’est déclaré dans le bloc nord des silos en raison de la fermentation des céréales. Les pompiers et les soldats de l’armée libanaise n’ont pas pu l’éteindre et il a fumé pendant des semaines, une odeur désagréable se répandant. Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont donné la semaine dernière des instructions aux résidents vivant à proximité du port pour qu’ils restent à l’intérieur dans des espaces bien ventilés.

Une partie des silos est vue en train de brûler dans la nuit du 14 juillet. (Joseph Aïd/AFP/Getty Images)

L’incendie et la vue dramatique du silo fumant et partiellement noirci ont ravivé les souvenirs et, dans certains cas, le traumatisme des survivants de la gigantesque explosion qui a ravagé le port il y a deux ans.

Les gens se précipitent à l’intérieur après l’effondrement

Beaucoup se sont précipités pour fermer les fenêtres et rentrer à l’intérieur après l’effondrement de dimanche.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a déclaré à l’AP que le bloc nord du silo basculait déjà depuis le jour de l’explosion de 2020, mais le dernier incendie avait affaibli sa frêle structure, accélérant un éventuel effondrement.

Lorsque les céréales en fermentation se sont enflammées plus tôt en juillet, les pompiers et les soldats libanais ont tenté d’éteindre le feu avec de l’eau, mais se sont retirés après que l’humidité l’ait aggravé. Le ministère de l’Intérieur a déclaré plus d’une semaine plus tard que l’incendie s’était propagé, après avoir atteint des câbles électriques à proximité.

Les silos ont continué à couver pendant des semaines alors que l’odeur du grain fermenté s’infiltrait dans les quartiers voisins. Les résidents qui avaient survécu à l’explosion de 2020 ont déclaré que le feu et l’odeur leur rappelaient leur traumatisme. Les ministères de l’environnement et de la santé ont demandé la semaine dernière aux résidents vivant à proximité du port de rester à l’intérieur dans des espaces bien ventilés.

La Croix-Rouge libanaise a distribué des masques K-N95 aux personnes vivant à proximité et les autorités ont ordonné aux pompiers et aux employés du port de rester à l’écart de la zone immédiate à proximité des silos.

L’ingénieur dit que l’effondrement était inévitable

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a déclaré à l’AP plus tôt en juillet que le bloc nord du silo avait ralenti l’inclinaison au fil du temps, mais que le récent incendie a accéléré le rythme et causé des dommages irréversibles à la structure déjà fragilisée.

Voici une vue du front de mer gravement endommagé de Beyrouth et du côté encore intact du complexe de silos, dont une partie a continué à couver jeudi dernier, une semaine après l’extinction des flammes. (Hussein Malla/Associated Press)

Durand a surveillé les silos à des milliers de kilomètres à l’aide de données produites par des capteurs qu’il a installés il y a plus d’un an, et a informé une équipe de responsables du gouvernement libanais et de la sécurité des développements d’un groupe WhatsApp. Dans plusieurs rapports, il a averti que le bloc nord pourrait s’effondrer à tout moment.

En avril dernier, le gouvernement libanais a décidé de démolir les silos, mais a suspendu cette décision suite aux protestations des familles des victimes et des survivants de l’explosion. Ils soutiennent que les silos peuvent contenir des preuves utiles à l’enquête judiciaire et qu’ils devraient servir de mémorial pour l’incident tragique.

L’enquête libanaise a révélé que de hauts responsables du gouvernement et de la sécurité étaient au courant des matières dangereuses stockées dans le port, bien qu’aucun responsable n’ait été condamné jusqu’à présent. Les responsables impliqués ont par la suite intenté des recours en justice contre le juge chargé de l’enquête, ce qui a suspendu l’enquête depuis décembre.