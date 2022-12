Une partie du butin du vol de bijoux du musée allemand de 2019 récupéré

BERLIN – Les autorités allemandes ont déclaré samedi avoir récupéré une partie importante des trésors du XVIIIe siècle volés au musée Green Vault de Dresde dans un cambriolage spectaculaire il y a plus de trois ans.

Les procureurs et la police ont déclaré dans un communiqué avoir sécurisé 31 objets à Berlin du jour au lendemain, dont “plusieurs pièces qui semblent être complètes”. Ils ont été emmenés à Dresde, à plus de 160 kilomètres (100 miles), où la police puis les responsables de l’autorité qui supervise les collections d’art de la ville prévoient de vérifier leur authenticité et d’examiner s’ils sont intacts.