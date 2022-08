Une partie des silos du port de Beyrouth s’effondre à l’occasion du 2e anniversaire

Le bloc nord des silos composé de quatre tours s’est lentement incliné pendant des jours et s’est effondré, provoquant un énorme nuage de poussière qui a recouvert la structure qui protégeait les quartiers ouest de Beyrouth lorsque l’explosion s’est produite le 4 août 2020, tuant près de 220 personnes, blessant plus de 6 000 et causant des dommages valant des milliards de dollars.