Une partie des silos du port de Beyrouth s’effondre à l’occasion du 2e anniversaire

BEYROUTH (AP) – Une grande partie des silos à grains géants du port de Beyrouth, déchiquetés par une explosion massive il y a deux ans, s’est effondrée jeudi alors que des centaines de personnes défilaient à Beyrouth pour marquer le deuxième anniversaire de l’explosion qui a fait des dizaines de morts

Le bloc nord des silos composé de quatre tours s’est lentement incliné pendant des jours et s’est effondré, provoquant un énorme nuage de poussière qui a recouvert la structure qui protégeait les quartiers ouest de Beyrouth lorsque l’explosion s’est produite le 4 août 2020, tuant près de 220 personnes, blessant plus de 6 000 et causant des dommages valant des milliards de dollars.

L’effondrement s’est produit une heure avant que des centaines de personnes ne se rassemblent devant l’établissement pour marquer le 2e anniversaire de l’explosion. Les autorités ont évacué des parties du port plus tôt cette semaine par mesure de précaution et rien n’indique que quelqu’un ait été blessé.

Les silos de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, avaient résisté à la force de l’explosion d’il y a deux ans qui avait détruit une grande partie du port. Beaucoup au Liban, y compris les familles des victimes, ont exigé que les silos soient conservés pour que les générations futures soient témoins du résultat de l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire causée par la corruption généralisée et la mauvaise gestion dans la petite nation méditerranéenne.

The Associated Press