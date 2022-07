Une partie des silos du port de Beyrouth, endommagée par l’explosion de 2020, s’effondre

BEYROUTH – Une section des énormes silos à grains du port de Beyrouth, déchiquetée lors de l’explosion de 2020, s’est effondrée dimanche après un incendie d’une semaine déclenché par des grains qui avaient fermenté et enflammé sous la chaleur estivale.

Les silos géants de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, ont résisté à la force de l’explosion il y a deux ans, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth de l’explosion qui a tué plus de 200 personnes, blessé plus de 6 000 et gravement endommagé des quartiers entiers.