Une partie des silos du port de Beyrouth, endommagée par l’explosion de 2020, s’effondre

BEYROUTH (AP) – Une section des énormes silos à grains du port de Beyrouth, déchiquetée lors de l’explosion de 2020, s’est effondrée dimanche après un incendie d’une semaine déclenché par des grains qui avaient fermenté et enflammé sous la chaleur estivale.

Le bloc nord des silos s’est effondré dans un énorme nuage de poussière après ce qui ressemblait à une explosion. Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un avait été blessé.

Les silos géants de 48 mètres de haut, vieux de 50 ans, ont résisté à la force de l’explosion il y a deux ans, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth de l’explosion qui a tué plus de 200 personnes, blessé plus de 6 000 et gravement endommagé des quartiers entiers.

En juillet, un incendie s’est déclaré dans le bloc nord des silos en raison de la fermentation des céréales. Les pompiers et les soldats de l’armée libanaise n’ont pas pu éteindre le feu qui continue de couver pendant des semaines, libérant des odeurs dans les villes voisines. Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont donné la semaine dernière des instructions aux résidents vivant à proximité du port pour qu’ils restent à l’intérieur dans des espaces bien ventilés.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a déclaré à l’Associated Press que le bloc nord du silo basculait déjà depuis le jour de l’explosion, mais que le feu avait affaibli sa structure fragile, accélérant son effondrement.

The Associated Press