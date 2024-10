Une partie des 11,8 millions de livres de BrucePac rappelé se trouve dans les écoles

Le rappel de viande BrucePac de plusieurs millions de livres annoncé la semaine dernière s’est encore étendu à mesure que le Département américain de l’Agriculture continue d’identifier et d’ajouter les articles potentiellement contaminés à la liste de rappel.

Initialement signalé sans liste de produits le 9 octobre en tant que rappel de 9 986 245 livres de viande et de volaille en raison d’une possible contamination par la listeria, le nombre a augmenté mercredi pour inclure 1 779 040 livres supplémentaires, augmentant le poids à un total de 11,8 millions de livres. La mise à jour a également révélé que certains des produits rappelés ont été distribués aux écoles.

L’USDA a publié le 11 octobre une liste d’étiquettes et de produits en constante expansion avec des photos, qui comptait 343 pages jeudi. Bien que la mise à jour de mercredi ait ajouté un avertissement selon lequel de la viande BrucePac potentiellement contaminée pourrait se trouver dans des écoles à travers les États-Unis, le service d’inspection des aliments et de la sécurité alimentaire (FSIS) de l’USDA ne disposait pas de liste ni d’informations supplémentaires sur les emplacements des écoles jeudi après-midi.

« Le FSIS continue de recueillir des informations sur la distribution et s’engage à garantir que les consommateurs disposent des informations nécessaires pour identifier efficacement les produits rappelés », indique une note de l’éditeur sur la dernière mise à jour.

BrucePac et l’USDA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Dans une déclaration sur le rappel sur son site Internet, BrucePac, qui a temporairement arrêté la production dans son usine de Durant, en Oklahoma, a déclaré : « Nous nous engageons à fournir des produits sûrs et de haute qualité. »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’USDA pour garantir que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir un approvisionnement alimentaire sûr », a déclaré l’entreprise. « Nous ne reprendrons pas la production tant que nous ne serons pas sûrs que le problème soit résolu. »

« Cela n’en vaut pas la peine », déclare un avocat spécialisé dans la sécurité alimentaire

Dans un monde parfait, des entreprises comme BrucePac auraient une visibilité et une surveillance complètes sur leurs produits et partout où ils sont dérangés, Bill Marler, avocat en sécurité alimentaire a déclaré à USA TODAY jeudi. Mais la réalité, dit-il, est que le suivi devient presque impossible lorsque des fabricants comme BrucePac vendent à des vendeurs qui se retournent ensuite et vendent à d’autres vendeurs jusqu’à ce que le produit finisse dans une salade dans une épicerie.

« Je pense que dans l’ensemble, le seul gros risque ici est que nous assistons à une sorte de rappel continu dans lequel ils continuent d’ajouter des éléments », a-t-il déclaré. « La période d’incubation peut aller jusqu’à 70 jours, donc malheureusement, les personnes qui en ont consommé il y a des semaines ou qui en consommeront courent toujours un risque. »

Cette perte de visibilité explique pourquoi les consommateurs constatent un déploiement lent et incomplet des informations sur les rappels, a-t-il déclaré.

« Cela montre à quel point il est important que les fabricants utilisent de bonnes pratiques de fabrication pour éviter ce problème », a-t-il déclaré. « Cela souligne également le fait que nous devons effectuer davantage de tests de dépistage de la listeria dans les produits prêts à consommer, et non moins, et le FSIS a réduit cela. »

Parce que le rappel est si important et inclut la viande utilisée dans toutes sortes d’aliments prêts à manger et surgelés, comme les salades, les wraps et autres plats préparés, Marler suggère aux consommateurs de suivre l’adage éprouvé : « En cas de doute, jetez ça sort. » Il restera difficile d’établir une liste complète des articles concernés, a-t-il déclaré, de sorte que tout ce qui contient du poulet ou du bœuf préfabriqué et qui pourrait éventuellement faire partie du rappel doit être jeté et non consommé.

« Cela peut sembler inutile à certains égards s’il n’est pas contaminé, mais le risque de listériose est si élevé », a-t-il déclaré. « Cela n’en vaut tout simplement pas la peine. »

Quels types de produits sont rappelés ?

Les sandwichs, les wraps et les salades sont les principaux aliments préparés concernés par le rappel. Les repas surgelés contenant des produits à base de poulet allant des pâtes et burritos aux bols et aux repas familiaux sont également concernés.

Les produits de viande et de volaille prêts à manger ont été produits du 31 mai 2024 au 8 octobre 2024. Les produits ont été expédiés à d’autres établissements et distributeurs à l’échelle nationale, puis distribués aux restaurants, aux écoles et aux institutions.

Les produits visés par le rappel portent les numéros d’établissement « 51205 ou P-51205 » à l’intérieur ou sous la marque d’inspection USDA.

Trouvez une liste complète et croissante sur fsis.usda.gov/recalls.

Quels magasins proposent des produits figurant sur la liste de rappel ?

L’USDA continue de mettre à jour la liste des produits concernés et suggère revenez sur fsis.usda.gov/recalls fréquemment. Cette liste n’est peut-être pas exhaustive.

Walmart

Kröger

d’Albertson

Publique

Cible

Aldi

Amazone fraîche

Le commerçant Joe’s

7-Onze

HEB

Meijer

Aigle géant

Wegman

Enregistrer le marché

Quels noms de marques sont inclus dans le rappel ?

L’USDA continue de mettre à jour la liste des produits concernés et suggère revenez sur fsis.usda.gov/recalls fréquemment. Cette liste n’est peut-être pas exhaustive.

Frais Express

Chez Rao

Celui de Michel-Ange

Marché de Boston

Atkins

Aumône

Jenny Craig

Monterey

Don Pancho

Plats cuisinés

Cuisine Amazone

Fermes Taylor

Marque Aigle Géant

Marque HEB

marque Kroger

Chef à domicile

Marque Meijer

Marque RaceTrac

Chez Raley

Marque Save Mart

La marque Trader Joe’s

La marque Wegman

Restaurants centraux

Les rouges

celui d’Udi

Marque Great Value (Walmart)

Choix Gordon

chez Micheline

Bon et rassemblement

Petit bar à salade

Signature Sélectionner

Côté marché

Amazone fraîche

Aliments Contessa Premium

Groupe culinaire des Whitsons

Bell & Evans

Fusia

HMS

Compagnon de cuisine

Les repas de maman

Que faire si vous avez un produit rappelé

L’USDA conseille aux consommateurs qui ont acheté ces produits de ne pas les manger et de les jeter ou de les rapporter au lieu d’achat. Il est également conseillé aux détaillants ayant les produits en stock de ne pas vendre les produits rappelés et de les jeter ou de les retourner.

Il n’y a eu aucun rapport confirmé d’effets indésirables liés à ces produits, mais toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie doit contacter son médecin.

Qu’est-ce que la listériose ou l’intoxication à la listeria ?

La listériose, ou intoxication à la listeria, est une infection bactérienne d’origine alimentaire causée le plus souvent par la bactérie Listeria monocytogenes. Elle est considérée comme une maladie grave et peut être dangereuse, voire mortelle, en particulier pour les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes.

Symptômes d’intoxication à la listériose ou à la listeria

Selon l’USDA, les symptômes comprennent :

Fièvre

Douleurs musculaires

Mal de tête

Nuque raide

Confusion

Perte d’équilibre

Convulsions

Diarrhée

Autres symptômes gastro-intestinaux

Fausse couche, mortinatalité, accouchement prématuré et/ou infection potentiellement mortelle des nouveau-nés

La mort

Les personnes appartenant aux catégories à risque plus élevé qui présentent des symptômes pseudo-grippaux dans les deux mois après avoir mangé des aliments contaminés devraient consulter un médecin et informer le prestataire de soins de santé de leur consommation d’aliments contaminés, a déclaré l’USDA.