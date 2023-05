La démence ne touche pas que les personnes âgées. Plus de 55 millions de personnes vivent avec cette maladie dans le monde. Chaque année, près de 10 millions de personnes supplémentaires développent cette maladie neurodégénérative.

Mais presque toutes les personnes atteintes de démence ont quelqu’un qui les aime : quelqu’un dont la vie va s’effondrer alors qu’elles sont forcées de voir leur proche mourir. Quelqu’un dont la propre vie sera lentement effacée alors que la maladie efface toute une vie de souvenirs partagés du cerveau de son partenaire, parent ou ami, détruisant sa capacité à ressentir des émotions et changeant sa personnalité.

L’annonce qu’un nouveau médicament, le donanemab, peut ralentir d’environ un tiers le rythme de la maladie d’Alzheimer est donc une cause de réjouissance.

Mais le médicament n’aidera pas tout le monde : la maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus courante mais elle ne contribue qu’à 60 à 70 % des cas.

La recherche suggère également que les patients doivent être à un stade précoce pour que le traitement très coûteux soit le plus efficace – et le diagnostic prend en moyenne trois ans au Royaume-Uni. Ceux qui prennent le médicament doivent également être prêts à risquer des effets secondaires potentiellement graves.

Trois personnes ayant une expérience directe de la maladie d’Alzheimer racontent à quel point il s’agit d’une maladie cruelle et impitoyable et combien de tragédies humaines seraient évitées si elle devenait finalement une maladie gérable, voire curable.

Dave et Catriona Shepherd, photographiés en 2018. Photographie : Jim Wileman/The Guardian

Dave Shepherd, Devon

Ces médicaments sont arrivés huit ans trop tard pour ma femme, Catriona. Elle a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce en 2014 alors qu’elle n’avait que 58 ans. Elle est maintenant dans une maison, incapable de prendre soin d’elle-même ou même de parler de manière cohérente.

Ces nouveaux médicaments sont toujours merveilleux. J’ai accepté ce qui est arrivé à ma femme, mais penser qu’il serait possible d’empêcher d’autres personnes de vivre ce que nous avons enduré me rend très heureux – d’autant plus que ces autres personnes pourraient être mes enfants ou mes amis.

Alzheimer est une maladie horrible. C’est continu; vous regardez votre bien-aimé s’aggraver lentement. L’une des choses les plus horribles est le début, quand vous ne savez pas qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je porte toujours une énorme culpabilité d’avoir été en colère et frustrée lorsque Catriona a oublié des choses, a continué à poser les mêmes questions ou a eu un vide en faisant quelque chose qu’elle avait fait des milliers de fois auparavant. J’ai juste pensé qu’elle n’était pas concentrée et j’ai craqué contre elle. Elle se débattait déjà et mes réactions ont dû rendre les choses encore plus effrayantes pour elle.

Tout change lorsque votre partenaire est atteint de la maladie d’Alzheimer. Finalement, vous devenez un soignant à temps plein – et cela signifie vraiment 24 heures sur 24. C’est épuisant mais on n’a pas le choix. Catriona n’était pas sûre de partir un instant : nous ne pouvions pas risquer qu’elle aille dans la cuisine ou monte les escaliers toute seule car elle avait perdu son sens de l’équilibre.

À ce moment-là, vous ne pouvez pas sortir parce qu’ils ne peuvent pas sortir. Mon monde est devenu aussi petit que le sien – juste nos quatre murs. Quand le confinement s’est produit, une partie de moi l’a presque bien accueilli car personne d’autre ne pouvait sortir non plus et je ne me sentais pas comme un tel étranger.

La maison de retraite dans laquelle elle se trouve est magnifique, mais dans un an, j’aurai épuisé nos économies. Je dois espérer que le conseil continuera à payer pour qu’elle reste au même endroit.

Bien que ces médicaments semblent incroyables, à moins que le processus d’obtention d’un diagnostic ne soit accéléré, les gens n’en tireront pas tous les bénéfices. Obtenir un diagnostic d’Alzheimer peut prendre énormément de temps : il m’a fallu six mois pour persuader Catriona d’aller à l’hôpital pour un diagnostic – puis ils nous ont renvoyés en nous disant qu’il n’y avait rien de mal.

Il m’a fallu encore six mois pour persuader Catriona d’accepter d’aller voir un autre expert, qui l’a finalement diagnostiquée. Si les médicaments avaient existé à ce moment-là, cela aurait fait un an que son cerveau avait été endommagé et que nous n’aurions pas pu récupérer, peu importe la qualité des médicaments.

Fernando Marrero, Wandsworth

J’ai un lien familial très fort avec la maladie d’Alzheimer – la plupart de mes oncles et tantes âgés sont décédés à cause de la maladie d’Alzheimer et je peux voir ma mère en souffrir maintenant aussi.

Ce sont tous des gens instruits, intellectuels : un de mes oncles parlait trois langues. L’un d’eux, après avoir été diagnostiqué, était terrifié. Il m’a dit : « J’ai peur de ne pouvoir reconnaître personne. Je voyais combien il souffrait dans ses yeux et il avait raison : la semaine suivante quand je suis allé le voir, il commençait déjà à ne plus reconnaître les gens.

C’est parce que je l’ai vu de près que j’ai tellement peur de l’avoir moi-même. La peur plane sur toute ma vie. C’est incroyablement stressant.

Presque tout ce que je fais est conçu pour réduire le risque que je développe la maladie. Je vis d’une manière tellement structurée que mes amis se moquent de moi. Mais vivre comme ça m’aide à ne pas oublier des choses parce que quand je le fais, c’est trop bouleversant et inquiétant. Les rares fois où j’oublie où j’ai mis mes clés, par exemple, je suis dévasté.

Le médecin me dit de ne pas être paranoïaque, mais je suis obsédé par le fait de garder mon corps et mon cerveau actifs. Même quand je suis fatigué et que je n’aime pas ça, j’écris, je lis, je fais des mots croisés ou du sudoku. Je parle deux langues, je fais de l’exercice et chaque fois que je mange quelque chose, je m’assure que ce sera bon pour mon cerveau.

Je suis abonné à des revues médicales et je parle à des membres de ma famille qui sont médecins, pour voir s’ils peuvent me donner de nouveaux conseils. C’est épuisant d’être comme ça. Parfois, j’arrive à la fin de la journée et je suis complètement vidé.

Si je pouvais prendre ces nouvelles pilules et éliminer tout ce stress et cette inquiétude de ma vie, ce serait incroyable. Je serais si heureuse. Cela signifierait que je pourrais arrêter de me forcer à faire toutes ces choses et ne faire que les choses que j’aime.

Je sais que ce n’est pas encore aussi simple que de prendre une seule pilule et je sais qu’en ce moment, les effets secondaires peuvent être un problème. Mais l’industrie pharmaceutique a vraiment besoin de trouver une solution permanente car nous devons mettre fin à cette maladie féroce.

Ayant été témoin de première main, je peux dire avec certitude que c’est la maladie la plus cruelle de toutes. Voir les sens cognitifs de ses proches diminuer de jour en jour est épouvantable, non seulement pour eux – car, au début, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas – mais aussi pour tous ceux qui les aiment.

Jackie Fildes, Chelmsford, fondatrice et présidente de otherhalves.org.uk

Mon mari, John, est décédé de la maladie d’Alzheimer il y a trois ans, le lendemain de la fin du confinement. Il a été diagnostiqué en 2010 – il nous a fallu trois ans pour obtenir un diagnostic – et il est allé dans une maison pendant les 15 derniers mois parce qu’il commençait à devenir agressif et que je ne pouvais plus faire face.

Aimer quelqu’un qui a la maladie d’Alzheimer est une torture. La première chose qui arrive est qu’ils perdent tout sens de l’empathie. Pour moi, regarder dans les yeux l’homme avec qui j’avais partagé 50 ans et voir qu’il n’avait plus du tout d’empathie pour moi était dévastateur.

La prochaine chose est que votre partenaire de décennies oublie votre histoire commune. Lorsque cela se produit, cette partie de vous meurt également. Cela signifie que vous n’êtes plus vraiment connu de personne. C’est un endroit très solitaire.

John a toujours été un homme actif et quand il a attrapé la maladie d’Alzheimer, cela est devenu très difficile car il essayait toujours de s’échapper. J’ai dû verrouiller nos portes et installer des clôtures autour de la maison – même alors, il essayait de les escalader. Une fois, il s’est échappé et a marché 10 miles jusqu’à la ville voisine.

À l’intérieur de la maison, il me suivait constamment et faisait toujours quelque chose : il prenait une paire de ciseaux de cuisine et découpait un torchon en petits carrés. Il emballait soigneusement les couverts et les cachait dans un endroit absurde. Je trouvais toujours de la nourriture pourrie cachée dans des endroits étranges. Ça m’a donné envie de crier.

Je devais garder une longueur d’avance sur lui tout le temps pour essayer de le garder en sécurité. C’était épuisant – mon cerveau tournait constamment, essayant de comprendre comment il pouvait se blesser et essayant de l’empêcher.

J’ai dû verrouiller la porte de la cuisine parce qu’il n’y était pas en sécurité : il a mis une fois la télécommande sur la flamme du gaz et a essayé de gratter le revêtement. Mais le garder en sécurité signifiait que notre maison devenait de plus en plus comme une prison, avec moi aussi pris au piège à l’intérieur.

J’ai traversé toutes les émotions, de la dépression absolue et dans un trou, à la rage et à la fureur absolues.

Quand j’ai lu sur cette pilule, ma réaction a été que les espoirs de ceux qui s’occupent des personnes atteintes d’Alzheimer devaient être gérés. Nous sommes tellement désespérés d’arrêter le cauchemar de ce qui arrive à nos proches que nous sommes incroyablement vulnérables. Donner de faux espoirs à des gens qui sont complètement désespérés signifie qu’ils seront complètement dévastés s’il s’avère que la pilule n’aidera pas leur situation.

La vérité est qu’il existe plus de 100 formes différentes de démence. Sur les 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni, environ 500 000 sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Seuls certains d’entre eux peuvent être traités avec cette pilule – et il y a des risques. Cela ne laisse pas beaucoup de gens mieux lotis.

Cette pilule est excitante et un pas en avant, mais vous devez être très prudent en jouant avec les espoirs de gens comme moi, si désespérés que les choses soient différentes que nous nous accrocherons à tout ce qui pourrait éventuellement aider.

Pour les personnes aux prises avec des problèmes liés à la maladie d’Alzheimer, le Société Alzheimer peut aider.