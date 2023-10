Une partie de l’héritage de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande est intacte. Une grande partie ne le est pas | Henri Cooke

La critique la plus courante et la plus acerbe du gouvernement travailliste de Jacinda Ardern était qu’il n’arrivait à rien faire.

Les transports étaient le meilleur bâton pour cette attaque. Ardern est arrivé au pouvoir en promettant une ligne de train léger sur rail à Auckland que, six ans plus tard, personne n’a encore commencé à construire. Des dizaines de millions ont été dépensés pour planifier un pont traversant le port de la ville, qui a finalement été démoli.

Mais le gouvernement travailliste, dirigé par Ardern puis Chris Hipkins, a obtenu de sérieux résultats politiques, qui a été brutalement balayé du pouvoir samedi. Le problème de cet héritage est qu’une grande partie repose sur la pierre angulaire du nouveau gouvernement dirigé par le gouvernement national.

De la vente de déodorant à la direction du pays : le nouveau Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon En savoir plus

En matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté, Ardern a fait la une des journaux du monde entier en plaçant le mot « bien-être » avant « budget ». Moins bruyantes mais bien plus efficaces, une série de nouvelles prestations, d’augmentations de l’aide sociale et de changements dans la manière dont l’aide sociale était administrée. Les nouvelles prestations et les améliorations existantes semblent assez sûres : un paiement d’énergie hivernal qui complète les revenus et un paiement « meilleur départ » pour tous les nouveaux parents.

Mais National a indiqué qu’il annulerait un changement apporté par le parti travailliste visant à lier les augmentations des allocations en âge de travailler aux salaires, en revenant à l’ancienne formule consistant à les lier à l’inflation. Étant donné qu’en temps normal, les salaires augmentent plus vite que l’inflation, cela entraînera à long terme une baisse des prestations, notamment en ce qui concerne la pension de l’État, qui restera liée aux salaires. Cela permettra à National d’économiser environ 2 milliards de dollars néo-zélandais, mais entraînera un changement matériel assez important dans la vie des bénéficiaires, y compris des personnes handicapées.

Dans le domaine du logement, le gouvernement Ardern a entrepris une série de réformes que National a promis d’annuler. Les propriétaires pourront à nouveau expulser leurs locataires sans motif, déduire leurs intérêts de leur facture fiscale et vendre leur investissement immobilier au bout de deux ans sans payer d’impôt sur la plus-value. Les étrangers pourront à nouveau acheter des propriétés résidentielles – mais uniquement des maisons d’une valeur supérieure à 2 millions de dollars néo-zélandais, et cette politique spécifique pourrait tomber sous le coup du partenaire potentiel de la coalition, NZ First.

Il sera également plus difficile de construire des logements à densité moyenne. Bien que National ait été co-auteur de la réforme de zonage historique du gouvernement, qui donnait aux promoteurs immobiliers le droit à des maisons de ville de trois étages sur la plupart des terrains résidentiels urbains, le parti a subi des pressions de la part de Act et de ses propres électeurs dans les banlieues verdoyantes à faible densité pour abandonner cette politique. , et remplacez-le par une proposition beaucoup plus faible. Les conseils auront à nouveau le pouvoir d’empêcher la construction d’un grand nombre de nouveaux logements. Du côté positif pour les travaillistes, le programme national de construction de logements qu’il a dynamisé semble prêt à se poursuivre sous l’égide du National.

Le lieu de travail est le terrain de combat traditionnel entre le Parti travailliste et le National, c’est pourquoi une grande partie des mesures prises par Ardern ici seront inversées. Les « accords de rémunération équitable » – une tentative de négociation sectorielle qui fixerait des planchers pour les salaires et les conditions dans certains secteurs – sont voués à la ferraille. Les essais de 90 jours pour les nouveaux employés seront réintroduits.

Mais il y a ici des changements que National ne souhaite pas annuler, comme le doublement du congé de maladie à 10 jours par an et l’introduction du nouveau jour férié Matariki. Act aimerait aller plus loin dans ces politiques, mais le combat que mènerait le gouvernement pour supprimer un jour férié ou réduire les congés de maladie n’en vaudrait probablement pas la peine.

Il ne s’agira pas d’un retour complet en arrière jusqu’en 2017, lorsque National était au pouvoir pour la dernière fois. Le gouvernement Ardern a légalisé l’avortement et, finalement, un projet de loi a institué des zones de sécurité autour des cliniques d’avortement. Le nouveau Premier ministre Christopher Luxon est peut-être anti-avortement, mais il ne s’approchera pas de cette question. Act voudra se débarrasser des mesures de contrôle des armes à feu mises en place après l’attaque du 15 mars, mais aura du mal à faire reculer les choses aussi loin qu’il le souhaiterait. La Loi Zéro Carbone, avec ses budgets carbone juridiquement contraignants, est censée être sûre, tout comme le système renforcé d’échange de quotas d’émission, qui prévoit désormais un plafond sur la quantité totale d’émissions non agricoles. Des centaines d’autres petites politiques mises en place au cours de ces six années survivront sous une forme ou une autre.

Mais comparé au dernier gouvernement travailliste, qui a duré trois mandats au lieu de deux, il y aura bien moins de survivants. La marée rouge a été très forte en 2020, mais elle est sur le point de se résorber.