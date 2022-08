Une partie de Lake Country sans électricité

L’électricité est coupée dans une partie de Lake Country ce matin (7 août).

BC Hydro répertorie 1 259 clients sans électricité.

La panne se situe dans les zones à l’est de McFarlane Road, au sud de Lake Hill Way, au nord d’Oceola Road et à l’ouest de Pelmewash Parkway.

À l’heure actuelle, des équipes ont été affectées au problème et la panne fait l’objet d’une enquête.

On ne sait pas encore quand le courant pourrait être rétabli.

Coupures de courant de Lake Country