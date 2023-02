Une partie de la Station spatiale internationale se dépressurise – Roscosmos

Le vaisseau spatial cargo russe devrait de toute façon être découplé et noyé samedi prochain, a déclaré l’agence aux journalistes.

Un vaisseau spatial cargo russe actuellement attaché à la Station spatiale internationale (ISS) a été dépressurisé pour des raisons inconnues, a rapporté Roscosmos samedi.

L’agence spatiale russe a souligné que l’incident n’avait pas mis en danger les personnes à bord de la station ni perturbé les opérations normales.

Son bureau de presse a informé les journalistes que le «contour du vaisseau cargo ‘Progress MS-21’, dont la noyade est prévue pour le 18 février, s’est dépressurisé.”

Roscosmos a ajouté que la section défectueuse avait été isolée de l’ISS, les experts essayant toujours de déterminer la cause de la dépressurisation.

Il a également noté que les sept astronautes et cosmonautes qui composent l’équipe internationale à bord de l’ISS se sentent bien. Selon le communiqué, l’incident n’a pas non plus affecté l’amarrage du vaisseau cargo “Progress MS-22” samedi.

Son prédécesseur défectueux a été lancé le 26 octobre dernier depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, transportant plus de 2,5 tonnes de fret.