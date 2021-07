Une partie de la population américaine recevra des injections de rappel, selon le Dr Scott Gottlieb

L’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, a déclaré jeudi que les injections de rappel de Covid pourraient devenir une réalité pour certaines parties de la population. Gottlieb a fait la prédiction à la suite d’une nouvelle selon laquelle un groupe de conseillers experts des Centers for Disease Control and Prevention prévoyez d’envisager des injections de rappel pour les patients immunodéprimés.

« Je pense que l’essentiel est que nous allons augmenter une partie de la population », a déclaré Gottlieb à « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Je pense qu’envisager des rappels, en particulier dans la population plus âgée et plus vulnérable, est quelque chose que nous allons devoir faire. »

Gottlieb a noté qu’Israël offre déjà des injections de rappel aux adultes souffrant de graves problèmes de santé préexistants, et que France et le Royaume-Uni envisagent d’administrer des injections de rappel. L’ancien chef de la FDA dans l’administration Trump a également cité des données d’Israël montrant que la durabilité des vaccins Covid ne dure pas aussi longtemps que les chercheurs auraient pu l’avoir prévu dès le départ.

« Je pense que nous allons y arriver en termes de rappels, en particulier pour la population plus âgée qui a été vaccinée en décembre et janvier », a déclaré Gottlieb. « Il se peut que vous obteniez une réponse très durable une fois que vous recevez la troisième dose. »

L’hôte Shepard Smith a également demandé à Gottlieb de réimposer les mandats de masque à travers le pays en raison de la variante delta hautement transmissible. Comté de Los Angeles a réémis un mandat de masque jeudi obligeant les résidents à porter des masques à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal.

Gottlieb a déclaré à Smith qu’il pensait que Los Angeles était l’exception et a conseillé aux individus de prendre eux-mêmes des mesures de masquage.

« Je pense que les personnes vulnérables dans ces points chauds du pays vont devoir prendre des mesures et prendre des précautions s’ils pensent qu’ils sont en danger, car beaucoup de propagation se produit dans des États qui ont déjà ont affirmé qu’ils ne reviendraient pas aux mandats », a déclaré Gottlieb.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina.