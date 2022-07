Une partie de la 2e Avenue au centre-ville de St. Charles restera fermée pendant quelques semaines – Shaw Local

La deuxième avenue entre East Main Street et Walnut Avenue au centre-ville de St. Charles devrait rester fermée pendant encore trois semaines dans le cadre d’un projet d’amélioration.

La fermeture concerne des travaux de services publics qui soutiennent le réaménagement de l’ancien théâtre Idle Hour et amélioreront les services d’eau et sanitaires pour de nombreuses propriétés environnantes, ont déclaré des responsables de la ville. Pour accommoder les travaux, le niveau inférieur du stationnement de la 2e Avenue est fermé.

Les niveaux intermédiaire et supérieur du parking resteront ouverts via Walnut et 3rd Avenue, respectivement. Le Moonlight Theatre, situé au 7 S. 2nd Ave, pourra accueillir environ 220 personnes et sera situé dans le bâtiment historique Idle Hour Theatre qui a été construit en 1900.

Selon son plan d’affaires, Moonlight Theatre proposera deux à trois numéros de musique par semaine, trois productions théâtrales à grande échelle par an, des événements spéciaux comme des soirées cabaret, des soirées d’humour et d’improvisation, des soirées à micro ouvert et du théâtre et des ateliers pour enfants.

L’espace sera également loué à d’autres compagnies de théâtre et sociétés pour des événements privés et serait disponible pour des événements caritatifs et des collectes de fonds. Tel que proposé, le Moonlight Theatre offrira également des camps d’été et des ateliers d’arts du spectacle dans les domaines du théâtre, du chant et de la danse pour les enfants de tous âges.