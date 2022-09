Une partie de Chicago Road sera temporairement fermée vendredi – Shaw Local

DeKALB – Chicago Road sera fermée de Howison Road à Governor Beveridge Highway à 7 heures du matin vendredi pour le ragréage de l’asphalte, selon le bureau du shérif du comté de DeKalb. La fermeture devrait durer toute la journée.

“J’imagine que cela prendrait toute la journée”, a déclaré le shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan, mentionnant que le tronçon de route pourrait ne pas rouvrir avant samedi.

Le bureau du shérif du comté de DeKalb a posté sur Facebook jeudi pour donner aux personnes qui fréquentent la route un avertissement pour éviter la section fermée de Chicago Road.

Selon la publication sur les réseaux sociaux, la fermeture est due à un grand gouffre qui a émergé plus tôt dans l’année, ce qui a entraîné la fermeture de l’intersection de Governor Beveridge et de Chicago pendant un certain temps. La fermeture de vendredi est une continuation de la construction pour résoudre ce problème.

Le bureau du shérif demande aux automobilistes d’emprunter un itinéraire alternatif.

« Cette fermeture demain [Friday] est de finaliser, de terminer et de mettre en place un nouveau ragréage d’asphalte après le remplacement de cette tuile », a déclaré Sullivan.

Sullivan a déclaré que la construction ne visait qu’à terminer les travaux qui avaient commencé après l’émergence du gouffre au printemps et a déclaré que rien dans la construction ne justifiait des problèmes de sécurité pour les habitants du sud du comté de DeKalb.

Sullivan a également déclaré que d’autres routes est-ouest de la région seront ouvertes, telles que Shabonna Grove, Creek Road et Orchard Road et d’autres. Il a également déclaré que la Route 30, qui traverse Waterman et Hinckley, fera l’affaire.

“Suydam Road serait une route d’est en ouest que vous pourriez emprunter entre Somonauk Road et la route 23”, a déclaré Sullivan, “sinon il y a Shabonna Grove, d’autres routes aussi, mais j’éviterais simplement Chicago si vous le pouviez.”