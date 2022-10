Une part croissante des acheteurs de voitures paient 1 000 $ ou plus par mois pour des prêts

Skynesher | E+ | Getty Images

Une part croissante d’acheteurs de voitures s’inscrivent à des remboursements mensuels de 1 000 $ ou plus dans un contexte de taux d’intérêt en hausse et de prix automobiles élevés, selon une nouvelle étude. Dans l’ensemble, 14,3 % des consommateurs qui ont financé un véhicule neuf au troisième trimestre se sont engagés à effectuer des paiements égaux ou supérieurs à ce montant, contre 8,3 % au cours de la période de l’année précédente, selon Edmunds. Pour les acheteurs de véhicules électriques, cette part est de 26 % ; pour les hybrides, 24 %. actualités liées à l’investissement Morgan Stanley modernise Ford, affirme que le récent recul offre un point d’entrée attrayant “Les prix élevés et la hausse des taux d’intérêt donnent aux consommateurs un coup de pouce en catapultant les paiements mensuels dans un nouveau domaine”, a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des informations chez Edmunds.

Le taux d’intérêt sur les nouveaux prêts automobiles a atteint 5,7 %, contre 4,3 % il y a un an, selon les données d’Edmunds. Et avec la Réserve fédérale qui devrait continuer à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation persistante, les taux des prêts automobiles pourraient encore augmenter.

Le prix moyen d’une voiture neuve avoisine les 46 000 $

Le prix moyen payé pour une voiture neuve au troisième trimestre était de 45 971 $, selon une estimation de JD Power et LMC Automotive. Bien qu’il y ait des signes que le marché se refroidit, ce prix d’autocollant est supérieur de 10,3 % à celui de la même période en 2021. De plus, les incitations à la vente des fabricants, qui font généralement baisser le prix total, étaient minimes. En septembre, la remise moyenne était d’environ 936 $, en baisse de 47,8 % par rapport à l’année précédente, selon l’estimation de JD Power/LMC. “Le manque de stocks, associé à une forte demande, continue de permettre aux fabricants de maintenir un faible niveau de remise”, a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l’analyse chez JD Power. En savoir plus sur les finances personnelles :

46% des consommateurs font cette erreur de carte de crédit

L’inflation élevée frappe les plans de voyage de vacances

Les Américains souffrent de la “fatigue de la récession” Les pénuries de stocks persistantes sont également en partie responsables de la hausse des prix, tout comme l’évolution des préférences des consommateurs. “Nous avons vu les Américains adopter un état d’esprit plus grand, c’est mieux, en se tournant vers des véhicules plus gros”, a déclaré Caldwell, ajoutant que ces voitures sont également dotées d’un confort coûteux et de technologies avancées.

Les valeurs de reprise peuvent aider à réduire le montant des prêts

Si vous le pouvez, profitez de la valeur de l’échange de votre véhicule d’occasion. L’augmentation des paiements mensuels serait plus importante sans les valeurs de reprise plus élevées des voitures d’occasion des acheteurs, a déclaré King. La valeur d’échange moyenne pour septembre était estimée à 9 617 $, en hausse de 21,7 % par rapport à il y a un an. Alors que les prix des voitures d’occasion diminuent, ils restent 33% – ou 8 810 $ – supérieurs à ce qu’ils seraient si une dépréciation typique s’était produite au cours des deux dernières années, selon CoPilot, une application d’achat de voitures. Pour les acheteurs, bien qu’il puisse y avoir moins de marge de négociation face aux problèmes d’inventaire en cours, une autre façon de réduire votre paiement est d’obtenir le meilleur taux d’intérêt possible en ayant un bonne cote de crédit.