Les dégâts ne sont pas seulement physiques non plus. Les chercheurs affirment que les techniques parentales dures sont également associées à des problèmes d’anxiété et de dépression plus tard dans la vie.

Des études ont précédemment montré que les enfants qui ont subi des formes sévères d’abus ont des cortex préfrontal et des amygdales plus petits, deux structures qui jouent un rôle clé dans la régulation émotionnelle et sont liées à l’émergence de l’anxiété et de la dépression plus tard dans la vie.

