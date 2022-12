Une paralympienne dit qu’elle s’est vu offrir l’AMM par un employé des Anciens Combattants

Un vétéran et ancien paralympien a déclaré à un comité parlementaire qu’un travailleur social d’Anciens Combattants Canada (ACC) lui avait offert l’aide médicale à mourir (AMM), une semaine après que le ministre des Anciens Combattants eut confirmé qu’au moins quatre autres anciens combattants s’étaient vu offrir la même chose.

Caporal à la retraite. Christine Gauthier, qui tente de faire installer une rampe pour fauteuil roulant chez elle depuis cinq ans, a témoigné jeudi qu’un travailleur social lui avait dit qu’ils pouvaient lui donner une aide à mourir, lui proposant même de lui fournir l’équipement MAID.

“J’étais complètement choquée et désespérée”, a-t-elle déclaré vendredi à Power Play de CTV. “C’est de loin ce qu’ils font : nous épuiser jusqu’au point de non-retour.”

Gauthier a déclaré que l’offre d’AMM est venue lors d’un appel téléphonique avec une assistante sociale d’ACC où elle décrivait la détérioration de son état. En 1989, Gauthier a subi des dommages permanents aux genoux et à la colonne vertébrale après avoir sauté dans un trou profond alors qu’elle s’entraînait sur une course à obstacles.

“Cela devenait juste trop lourd et insupportable. Et la personne d’ACC a mentionné à ce moment-là : ‘Eh bien, vous savez que nous pouvons vous aider avec l’aide médicale à mourir maintenant si vous le souhaitez.’ Et j’étais juste choqué parce que j’étais comme, ‘Es-tu sérieux?’ Comme si c’était facile, tu vas m’aider à mourir mais tu ne m’aideras pas à vivre ?” dit-elle.

Gauthier, qui a participé aux Jeux paralympiques de 2016 et aux Jeux Invictus de 2016 en tant que para-canoéiste, a déclaré au comité qu’elle avait envoyé des lettres détaillant ses expériences au premier ministre Justin Trudeau et au ministre des Anciens Combattants Lawrence MacAulay. Un porte-parole de MacAulay a déclaré qu’Anciens Combattants prenait la question “très au sérieux”, tout en ajoutant que fournir des conseils sur l’AMM n’est “pas un service d’ACC”.

“Nos employés n’ont aucun rôle ou mandat pour le recommander ou le soulever. Les considérations pour l’AMM font l’objet de discussions entre un patient et ses prestataires de soins primaires pour déterminer la pertinence dans chaque contexte individuel”, a déclaré Erika Lashbrook Knutson, attachée de presse du bureau de MacAulay. dans une déclaration à CTV News vendredi.

Le bureau de MacAulay a également déclaré à CTV News que le ministère des Anciens Combattants avait pris des mesures pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, comme la publication d’une directive ordonnant à tous les employés de “ne pas fournir de conseils ou de suggestions aux anciens combattants sur la question de l’AMM” et la mise en œuvre d’une formation obligatoire.

Interrogé sur l’expérience de Gauthier qui s’est vu offrir l’AMM, Trudeau l’a qualifiée d'”absolument inacceptable”.

« Nous poursuivons les enquêtes, nous modifions les protocoles pour nous assurer que ce qui devrait nous sembler évident à tous, c’est qu’il n’appartient pas à Anciens Combattants Canada… de leur offrir l’aide médicale à mourir comme une évidence », a-t-il déclaré. journalistes à Vancouver vendredi.

« La question de l’aide médicale à mourir est une question profondément personnelle. C’est une question profondément difficile à assumer pour les individus et les familles à un moment extraordinairement difficile de leur vie. Et nous devons nous assurer que quelque chose est bien fait », a ajouté Trudeau. .

AU MOINS QUATRE INSTANCES DE BONNES OFFERTES AUX ANCIENS COMBATTANTS : MINISTRE

La semaine dernière, MacAulay a témoigné devant un comité parlementaire que le ministère avait trouvé quatre cas d’AMM offerts aux anciens combattants lors d’une enquête interne déclenchée par des reportages de Global News l’été dernier.

“Si l’un des vétérans en question regarde ou écoute en ce moment, je suis désolé. Je suis désolé que vous ayez dû endurer ces interactions épouvantables et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela ne se reproduise plus jamais”, a déclaré MacAulay au comité en novembre. 24.

MacAulay a déclaré que les quatre cas, qui ont eu lieu entre 2019 et mai 2022, étaient “tous liés à un seul employé et qu’il ne s’agit pas d’un problème généralisé ou systémique”, et a ajouté que la GRC avait également été contactée pour des accusations potentielles.

« Nous nous attendons à ce que tous les employés d’Anciens Combattants Canada interagissent avec les anciens combattants avec soin, compassion et respect, et les actions de cet employé sont tout simplement dégoûtantes », a-t-il déclaré.

Le bureau de MacAulay a déclaré que l’expérience de Gauthier à qui l’on offrait l’AMM n’était pas l’un des quatre cas confirmés, mais faisait l’objet d’une enquête.

« Nous encourageons la personne (ou toute personne ayant vécu une situation similaire) à contacter Anciens Combattants Canada ou le Bureau de l’ombud des vétérans pour aider à l’enquête en cours », a déclaré Lashbrook Knutson.

Lors de la réunion du comité de la semaine dernière, le député conservateur Blake Richards a interrogé MacAulay sur un ancien combattant qui s’est présenté sur le podcast Tango Romeo au sujet de l’offre d’AMM en novembre 2021. MacAulay a déclaré au comité que l’histoire décrite sur le podcast n’était pas l’un des quatre cas confirmés, suggérant qu’il pourrait y avoir plus d’anciens combattants à qui l’AMM a été offerte.

“Dans ce cas, soit quelque chose a été manqué dans cette enquête, soit il y a un autre employé impliqué. Et maintenant, il s’agit de déterminer laquelle de ces deux choses il s’agit. Dans les deux cas, c’est préoccupant”, a déclaré Richards le 24 novembre.



Avec des fichiers de Creeson Agecoutay de CTV News