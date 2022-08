Une panthère noire rare repérée par des amateurs de safari à la réserve de tigres de Pench

Une panthère noire a été repérée dans la réserve de tigres de Pench située dans le district de Seoni au Madhya Pradesh. Plusieurs touristes sur le site ont capturé le gros chat sautant rapidement à travers la route forestière sur leurs caméras, alors qu’ils étaient en safari. L’observation rare était un régal pour les amoureux du livre de la jungle de Rudyard Kipling qui est filmé dans la même région de l’État. Dans la série, le meilleur ami du protagoniste Mowgli, Bagheera, est représenté comme une panthère noire, tout comme celle qui a été repérée.

Le court clip a été partagé par le compte Twitter officiel de la Pench Tiger Reserve. “Parti en un éclair !! Les léopards sont également super rapides et très agiles. Découvrez la rapidité avec laquelle notre Baghera a traversé la route forestière. Avec l’aimable autorisation de la vidéo : Mme Haritika”, lit-on dans la légende.

Quelques heures avant cette observation rare, la réserve de tigres de Pench a partagé une autre vidéo du chat noir se déplaçant tranquillement dans la verdure luxuriante de la forêt. Partageant le clip, ils ont écrit: «Black Leopard est également appelé Ghost of the Jungle, en raison de sa couleur et de ses yeux ardents. Imaginez-le en train de vous regarder dans la noirceur de la nuit quand son corps est invisible à cause de la couleur noire N seulement ses deux yeux flottent dans le noir… Chilling !!

Black Leopard est également appelé Ghost of the Jungle, en raison de sa couleur et de ses yeux de feu. Imaginez-le en train de vous regarder dans la noirceur de la nuit quand son corps est invisible à cause de la couleur noire N seulement ses deux yeux flottent dans le noir. Chilling !! Pour plus de rencontres de ce type, visitez #Pench pic.twitter.com/viQ2jbd9Y5 – Réserve de tigres de Pench (@PenchMP) 21 août 2022

La réserve de tigres de Pench a été créée en 1965 en tant que sanctuaire de la faune et a reçu le statut de parc national en 1975. De nombreux passionnés de la faune viennent dans ce parc national populaire pour repérer leurs personnages préférés du livre de la jungle comme Akela- Le loup indien, Raksha – la femelle loup, Baloo – l’ours paresseux et le vicieux Shere Khan – le tigre du Bengale.

Aussi appelé panthère noire ou jaguar, le léopard noir se trouve apparemment dans les régions à fortes précipitations et au feuillage dense. En Inde, leur existence a été signalée dans la région du Nord-Est et les Ghâts occidentaux. Fait intéressant, le léopard obtient sa couleur sombre en raison du « mélanisme », qui est une condition dans laquelle toute la peau de l’animal devient noire.

