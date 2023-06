Les forces de police, les services d’ambulance et les équipes d’incendie et de secours à travers le Royaume-Uni ont exhorté les gens à ne pas téléphoner au 999 pendant plus d’une heure dimanche matin en raison d’une « panne technique ».

Le problème a été confirmé peu après 8 h 30, mais à 9 h 52, BT a annoncé que sa plate-forme de secours « fonctionnait maintenant » et a confirmé que les gens devraient appeler le 999 « comme d’habitude ».

Pendant que le problème était en cours de résolution, la police métropolitaine de Londres – la plus grande force du Royaume-Uni – avait déclaré que de nombreux appels au 999 ne se connectaient pas et avait conseillé aux gens d’appeler le 101 en cas d’urgence pour la police et les pompiers, ou le 111 en cas d’urgence médicale.

La police du sud du Pays de Galles, la police d’Essex, la police du Grand Manchester et la police du Derbyshire faisaient partie de ceux qui partageaient le même message sur Twitter, ainsi que les pompiers et les sauveteurs du sud du Pays de Galles et d’Écosse.

Le poste a déclaré que la faute avait affecté un « nombre de forces » – mais n’a pas précisé lesquelles.

La police du West Yorkshire a déclaré que le problème concernait les lignes 999 de BT et que la société rencontrait des problèmes « dans tout le pays », tandis que la police du Northamptonshire a également décrit le défaut technique comme « à l’échelle nationale ».

La police du Northamptonshire a déclaré que BT s’efforçait de résoudre le problème « dès que possible » et a exhorté les gens à faire des rapports non urgents via son site Web.

Les services d’incendie et de secours du Devon et du Somerset ont déclaré dans un message sur Twitter: « Suite à un problème technique critique qui affecte les services d’urgence à l’échelle nationale, les appels au 999 ne fonctionnent pas actuellement. »

Un porte-parole de BT a déclaré dans un communiqué : « Tôt ce matin, nous avons rencontré un problème avec le service 999.

« La situation évolue rapidement alors que nous résolvons le problème et que notre plate-forme de secours fonctionne maintenant – les gens doivent donc appeler le 999 comme d’habitude. Nous fournirons des mises à jour au fur et à mesure que le problème sera résolu.

Peu après 10 heures du matin, la police de Cumbria a déclaré qu’elle recevait à nouveau 999 appels après la panne technique et a dit aux gens d’appeler le 999 en cas d’urgence, tandis que la police métropolitaine a également déclaré que le système avait été « restauré ».

La police du Dorset a déclaré avoir reçu une mise à jour de BT indiquant que les appels au 999 pouvaient « maintenant être pris », mais a exhorté ceux qui éprouvaient encore des difficultés à joindre le 101 en cas d’urgence.