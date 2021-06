Une panne rapide provoque une panne Internet majeure, impacte Amazon, Reddit

Une panne d’Internet généralisée a détruit plusieurs sites Web mardi matin, dont Amazon, Google, Reddit, CNN et USA TODAY.

DownDetector, un site qui suit les pannes de sites Web, a signalé qu’une longue liste de sites, qui comprenait également Zoom, Youtube, Instagram, Twitter, Hulu, Spotify, Etsy et Paypal, ont commencé à rencontrer des problèmes juste après 5 h 30 HAE mardi.

La panne peut être liée à Fastly, une plate-forme cloud qui alimente des sites Web tels que The New York Times et Shopify.

Les visiteurs essayant d’accéder à CNN.com ont reçu un message indiquant : « Erreur rapide : domaine inconnu : cnn.com. » Les tentatives d’accès au site Web du Financial Times ont généré un message similaire tandis que les visites du site du New York Times et du site britannique gov.uk ont ​​renvoyé un message « Erreur 503 Service non disponible », accompagné de la ligne « Serveur de cache de vernis », qui est une technologie Fastly est construit sur.

Une mise à jour de statut publiée par Fastly a reconnu que le service enquêtait sur «l’impact potentiel sur les performances» avec les services de réseau de diffusion de contenu.

« Le problème a été identifié et un correctif a été appliqué », lisez la dernière mise à jour de Fastly publiée à 6 h 57. La plupart des sites Web touchés par la panne semblent être de nouveau opérationnels.

► iOS 15 :La sortie est prévue pour l’automne avec une foule de nouvelles fonctionnalités, dont SharePlay

► Jeff Bezos dans l’espace :Le fondateur d’Amazon voyagera dans l’espace sur le premier vol humain de Blue Origin

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à USA TODAY, Fastly a cité une configuration de service qui a depuis été désactivée comme raison de la panne.

Fastly se décrit comme une « plate-forme cloud de périphérie » qui aide les sites Web avec des services tels que la diffusion de contenu et la sécurité des sites Web. Parmi les principaux sites répertoriés comme partenaires : Wayfair, Wired, Yelp, Shazam, Ticketmaster et la société mère USA TODAY Gannett.

Avec l’edge computing, des milliers de centres de données sont stratégiquement dispersés à travers le monde pour raccourcir la distance dont chaque utilisateur a besoin pour atteindre un site de stockage cloud, accélérant ainsi le service. Semblable à la façon dont votre signal Wi-Fi s’affaiblit, plus vous vous éloignez de votre point chaud, plus vous êtes proche, plus le signal est rapide et puissant.

L’Associated Press a contribué à ce rapport. Suivez Brett Molina sur Twitter : @brettmolina23.